Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за $7,8 млн

Комплект из шести футболок, в которых лидер сборной Аргентины Лионель Месси играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, продан на аукционе Sotheby’s за $7,8 млн. Об этом AFP сообщили в аукционном доме.

Там отметили, что это рекордная продажа лота, связанного с Месси. Кроме того, это самая дорогая продажа связанного со спортом лота на аукционах в этом году.Месси носил эти футболки в первых таймах матчей на турнире в Катаре, включая победный финал.

Планировалось, что за этот лот могли выручить до $10 млн.

Месси забил семь голов на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком турнира. 31 октября аргентинец в восьмой раз получил „Золотой мяч“ как лучший футболист мира.

Текущий рекорд стоимости проданных с аукциона спортивных памятных вещей принадлежит майке Майкла Джордана с финала НБА 1998 года. Ее продали в прошлом году за $10,1 млн.

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