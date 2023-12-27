Человек, который встречался с Кылвартом и судьбу которого обсуждало правительство страны. История Амида, главаря азербайджанской группировки(14)
Федеральная тюрьма „Форт-Дикс“ в американском штате Нью-Джерси известна среди прочего тем, что в ней содержатся заключенные-наркодельцы высокого уровня. 22 февраля этого года один из таких заключенных был переведен из „Форт-Дикса“ в столицу Нью-Джерси — город Трентон. Там суд приступил к рассмотрению дела о его экстрадиции в Эстонию. Материал Eesti Ekspress.
Когда в 2001 году в Голливуде вышел блокбастер „Кокаин“, рассказывающий о контрабанде наркотиков Медельинским картелем, Джордж Юнг, которого сыграл Джонни Депп, уже сидел за решеткой в „Форт-Диксе“. Вскоре туда же отправили и крестного отца бостонской мафиозной семьи Патриарка Мэтью Луиса Гульельметти-младшего и главаря всемирно известной ямайской наркогруппировки Shower Posse („Отряд поливальщиков“) Кристофера Коука.
Спустя некоторое время там же оказался и Амид Магеррамов, прославившийся как лидер эстонской азербайджанской группировки. К 22 февраля этого года, когда Магеррамова привезли из „Форт-Дикса“ в суд в столичном городе США, он провел в американской тюрьме уже почти три года. Однако с того дня, когда Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура Эстонии начали собирать доказательства против Магеррамова, прошло уже более шести лет. За это время прибегли к помощи как оплачиваемых информаторов, так и свидетелей, пожелавших остаться анонимными.