Человек, который встречался с Кылвартом и судьбу которого обсуждало правительство страны. История Амида, главаря азербайджанской группировки

Когда в 2001 году в Голливуде вышел блокбастер „Кокаин“, рассказывающий о контрабанде наркотиков Медельинским картелем, Джордж Юнг , которого сыграл Джонни Депп , уже сидел за решеткой в „Форт-Диксе“. Вскоре туда же отправили и крестного отца бостонской мафиозной семьи Патриарка Мэтью Луиса Гульельметти-младшего и главаря всемирно известной ямайской наркогруппировки Shower Posse („Отряд поливальщиков“) Кристофера Коука .

Спустя некоторое время там же оказался и Амид Магеррамов, прославившийся как лидер эстонской азербайджанской группировки. К 22 февраля этого года, когда Магеррамова привезли из „Форт-Дикса“ в суд в столичном городе США, он провел в американской тюрьме уже почти три года. Однако с того дня, когда Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура Эстонии начали собирать доказательства против Магеррамова, прошло уже более шести лет. За это время прибегли к помощи как оплачиваемых информаторов, так и свидетелей, пожелавших остаться анонимными.