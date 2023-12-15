Эксперт: Европа должна осознать угрозу поражения Украины

„Звучат тревожные колокола. Украинские войска борются на фронте, не имея достаточного вооружения для ведения длительной войны на истощение. И в то же время Россия наращивает производство оружия; Европа не выполняет своих обещаний по поставке боеприпасов для ВСУ; а из США, с учетом предстоящих выборов, слышны угрозы о прекращении военной помощи“. Так начинается открытое письмо, адресованное европейским гражданам и государственным лидерам, подпись под которым поставили более 20 экспертов из ведущих аналитических центров Европы. В своем обращении подписанты отмечают срочную необходимость скоординированной мобилизации промышленности для поставки большего количества оружия и боеприпасов Украине и для того, чтобы превзойти российские темпы производства вооружений.

Отказ же от решительной поддержки Украины, говорится далее в письме, угрожает Европе „уязвимостью“ и „перманентным состоянием опасности“. „Сила России в значительной степени основывается на нашей нерешительности“, утверждают авторы письма и указывают, что в Европе наступил „демосфеновский момент“ - это отсылка к знаменитому древнегреческому деятелю Демосфену, сумевшему силой слова и ораторским талантом мобилизовать афинян.

DW пообщалась с одним из подписантов письма, старшим аналитиком Немецкого общества внешней политики (DGAP) в Берлине Бенджамином Таллисом (Benjamin Tallis).

DW: Господин Таллис, что побудило вас и ваших коллег-аналитиков из разных стран Европы выступить с этим обращением и в чем его срочность?