Эксперт: Европа должна осознать угрозу поражения Украины
Более 20 европейских аналитиков подписались под открытым письмом с предостережением для Европы: военное поражение Украины будет означать новую эру уязвимости. Интервью DW с подписантом письма Бенджамином Таллисом.
„Звучат тревожные колокола. Украинские войска борются на фронте, не имея достаточного вооружения для ведения длительной войны на истощение. И в то же время Россия наращивает производство оружия; Европа не выполняет своих обещаний по поставке боеприпасов для ВСУ; а из США, с учетом предстоящих выборов, слышны угрозы о прекращении военной помощи“. Так начинается открытое письмо, адресованное европейским гражданам и государственным лидерам, подпись под которым поставили более 20 экспертов из ведущих аналитических центров Европы. В своем обращении подписанты отмечают срочную необходимость скоординированной мобилизации промышленности для поставки большего количества оружия и боеприпасов Украине и для того, чтобы превзойти российские темпы производства вооружений.
Отказ же от решительной поддержки Украины, говорится далее в письме, угрожает Европе „уязвимостью“ и „перманентным состоянием опасности“. „Сила России в значительной степени основывается на нашей нерешительности“, утверждают авторы письма и указывают, что в Европе наступил „демосфеновский момент“ - это отсылка к знаменитому древнегреческому деятелю Демосфену, сумевшему силой слова и ораторским талантом мобилизовать афинян.
DW пообщалась с одним из подписантов письма, старшим аналитиком Немецкого общества внешней политики (DGAP) в Берлине Бенджамином Таллисом (Benjamin Tallis).
DW: Господин Таллис, что побудило вас и ваших коллег-аналитиков из разных стран Европы выступить с этим обращением и в чем его срочность?
Бенджамин Таллис: Цель этого письма - заставить пробудиться и политиков, и простых граждан на фоне стоящей у нас на пороге опасности, которую они не видят. Ведь наступило некое самоуспокоение по поводу происходящего в Украине, а это является прямой угрозой для наших демократий в Европе и мире. Поэтому мы хотим донести до людей эту необходимость и срочность осознания того, что для защиты от этой угрозы, мы должны обеспечить Украину всем, что ей необходимо для победы, а не просто достаточными средствами для того, чтобы не потерпеть поражения. Следовательно, должно быть больше оружия, больше боеприпасов, более последовательная поддержка для того, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы сдержать ее от дальнейшего нападения на демократии в Европе.
- Да, вполне, ведь при таком сценарии (если Украине не удастся победить. - Ред.) у Владимира Путина не будет причин останавливаться. Думаю, он очень четко выразил свои амбиции, опираясь на русские традиции, исходящие еще от Екатерины Великой и других, мол: „Я не знаю иного способа обезопасить свои границы, кроме как расширить их“. И Путин, и его правительство четко высказывались о своих намерениях в отношении стран Балтии и других государств. Более того, мы 15 лет наблюдаем гибридную войну против Запада, активные меры дестабилизации в странах Европы, прямые попытки подорвать наши демократии.
Если Россия победит в Украине, это будет знаком того, что мы не отстояли международный порядок, на который опираемся. Это будет подлинным признаком нашей слабости. Между тем для того, чтобы сдерживание России сработало, нужно проявлять решительность. И эта решительность должна быть убедительной. Чтобы ее укрепить, необходимы вооружения. Нужно иметь жесткую силу и готовность ее использовать, чтобы противостоять возникающим угрозам. И это то, что мы сейчас рискуем не сделать в Украине.
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