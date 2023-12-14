МНЕНИЕ | Любовь Соболь: Путин хотел показать, что в стране все по-старому, несмотря на войну и репрессии

„Вижу, люди задаются вопросом: а зачем Путин прямую линию проводил? Ведь все равно ничего нового, интересного или воодушевляющего не сказал.

Думаю, ответ на это прост: чтобы показать, что он все тот же молодой Путин с голым торсом на коне, у него несмотря на возраст есть силы не только говорить 4 часа подряд, концентрироваться, но и шутить, и ругать „западных партнеров“, и что вообще в стране все якобы по-старому, несмотря на рост цен, затяжную войну и репрессии.

Публичная демонстрация стабильности, молодости и силы. Но ведь нет у нас ни того, ни другого, ни третьего. Только пыль в глаза и шоу-движуха с смсками от народа“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.