С 24 февраля 2022 года Эстония отказала 457 гражданам России в визах D с формулировкой „угроза безопасности“

С Леной и ее мужем Игорем мы познакомились через эмигрантский чат „out of homeland“. После мы не раз встречались на акциях у посольства, на концертах, мероприятиях, да и просто ходили друг к другу в гости. Однажды мы с Леной гуляли по ночному Таллинну, и я предложила посмотреть вместе фильм „Мой младший брат“ — там ведь тоже Таллинн, и так красиво снят. Лена как-то нерешительно сказала — нет, сначала получить бы визу. Не хочется слишком сильно привязаться к городу, если придется снова уезжать.

Чтобы не терять шенгенских дней, покидать Эстонию россиянам с отказами в визах приходилось тоже в спешке, и в мае-июне в Таллинн е не осталось почти никого из эмигрантов эстонской „первой волны“. Куда за эти полтора года занесла их жизнь?

Мы собрали истории россиян, получивших отказы весной 2022 года, еще до официального введения ограничений на получение виз для граждан России. Антон и Марина Байгеровы, предприниматель и певица. Сергей и Ксения, специалист по маркетинговым технологиям и продакт-менеджер. Юлия, QA инженер, дни и ночи проводившая на автовокзале, помогая беженцам из Мариуполя. Лена, дата-аналитик, которая всеми возможными и невозможными способами пыталась вывезти свою бабушку из-под обстрелов в Чернигове. Ее муж Игорь, в стартапе которого были эстонские инвесторы.

Но для многих скоро и этот новый, едва сооруженный карточный домик начал рушиться на глазах. Ребята один за другим стали получать отказы, кто-то — без объяснения причин, а очень многие — с тяжелой формулировкой: „вы представляете угрозу безопасности Эстонии“. Пришлось снова уезжать.

Сюда могли уехать немногие — лишь те счастливчики, у кого была на тот момент шенгенская виза. Из-за тогда еще не забытых коронавирусных ограничений для пересечения границы нужно было в каком-то смысле изобретать велосипед — проехать можно было только на лечение или к близким родственникам. Лечением, как оказалось, мог считаться любой СПА-отель. От него нужно было получить приглашение, где бронирующие были бы указаны как „пациенты“. И вот эмигранты потянулись в эстонские санатории — лечить нервы.

Я сразу начала искать варианты по работе, какие-то резюме рассылать. Смотрела, как я могу устроиться в Эстонии сама. Такие были первые шаги, попытки легализоваться, найти жилье. Жилье, кстати, довольно быстро нашли, и через недели три жизни в отелях мы переехали в квартиру, начали там обживаться. Параллельно дистанционно освобождали нашу московскую квартиру, там нам собирали вещи. Очень многое пришлось просто выбросить или раздать, но какие-то вещи отправились из Москвы в Петербург и оттуда переехали к нам в Таллинн. Логистические вопросы тоже занимали время. И конечно, я очень переживала за бабушку, которая продолжала оставаться в Украине. Её город окружили, и у неё не было возможности уехать. У нас как-то худо-бедно, еле-еле была связь, но очень много нервов на этот счёт было. Потом ей удалось уехать.

По приезде в Таллинн мы сходили в то самое инвестагентство, нас очень радушно приняли, сочувствовали и поддерживали. Разрешили нам работать из их офиса, что было очень кстати. Параллельно они нам помогали с тем, чтобы попытаться легализоваться — у них были и юристы, и специалисты по миграционным вопросам. Они считали, что все будет хорошо, что стартаперам очень рады в Эстонии, что вот сейчас все организуем быстренько, и все получится. Но параллельно в эти первые недели стали появляться истории в русскоязычных чатах про то, что как-то не очень все гладко, там отказывают, тут не принимают. Было очень нервно.

24-го февраля мы проснулись. Я созвонилась с моей бабушкой в Украине. Мы весь день паниковали и к вечеру решили, что хотим уехать, взяли билеты в тот же день из Москвы в Питер, а из Питера на поезд „Аллегро“ в Хельсинки. До последнего не верилось, что мы уедем, боялись, что что-нибудь пойдёт не так, тогда ещё коронавирусные ограничения играли роль. Мы боялись, что нас не впустят в этот поезд или не пропустят через границу. Но у „Аллегро“ было какое-то исключение для наземного пересечения границы, и мы спокойно выехали — 26-го февраля.

Эстонию мы выбрали, потому что у моего партнёра Игоря было приглашение от министерства, кажется, цифровизации, получить ВНЖ, зарегистрировать компанию и жить и работать в Эстонии, потому что в одном из его стартапов были инвестиции от эстонского инвестагентства, — рассказывает Лена. У нас обоих были открыты шенгенские визы в тот момент, и мы знали, что есть вариант выехать в сторону Финляндии, а потом на пароме переправиться в Эстонию.

Потом нужно было договариваться с арендодателем — у нас в договоре было сказано, что если мы в первые полгода разрываем контракт, нам не возвращают залог. Хотелось, конечно, его вернуть, потому что это была не наша вина, что мы съезжаем. В итоге они с пониманием подошли к ситуации, вернули нам залог и еще помогли с какими-то вопросами. Сочувствовали. Еще нужно было успеть пожениться, почему-то мы решили, что поженимся до переезда в Грузию. Нужно было какие-то вещи собирать, как всегда, билеты покупать. В общем, довольно кошмарное состояние, прямо скажем. Но почему-то к отказу мы как будто были готовы, то есть, уже не особо надеялись к тому моменту, как его получили.

Сейчас это все вспоминается как какая-то череда задач. Например, нам нужно было отвезти в IKEA обратно мебель, которую мы купили, но ещё не успели распаковать. Я помню, как мы с этими шкафами в коробках приезжаем, все это сдаём, нас спрашивают, а что случилось? Мы говорим, ну вот знаете, нам отказали, мы не сможем здесь жить.

Про эмоции сейчас уже сложно вспоминать, но было много стресса и грусти. Рассыпалось в руках то, что хоть как-то удавалось собрать после бегства из России.

К тому моменту, как ему отказали, уже было в чатах видно, что людям с российскими и белорусскими паспортами отказывают, даже если они здесь уже подолгу живут — как, например, беларусы, которые уехали после последних выборов, и, можно сказать, тоже политические беженцы. Им вот отказывали, потому что они беларусы. Поэтому мы, в общем, ещё до получения отказа на апелляцию стали собираться, как-то заново придумывать, куда мы едем. В итоге уехали в Тбилиси .

Игорь занимался своей визой, а я занималась собеседованиями в надежде, что компания мне поможет оформить ВНЖ. Игорь по своему приглашению при помощи инвестагентства подался в миграционную службу, и это сразу стало выглядеть не очень хорошо. Во-первых, туда было сложно попасть. Нужно было чуть ли не в пять утра приехать, стоять на холоде в какой-то дикой очереди. Дальше на него в этой миграционной службе буквально орали, то есть очень агрессивно с ним себя вели — совершенно непрофессионально, я бы сказала. Через пару недель после подачи, то есть, наверное, через месяц после того, как мы приехали, пришёл отказ — „без объяснения причин“. Кажется, это же инвестагентство подало апелляцию на это решение, но на нее тоже пришёл отказ.

Поэтому сожалений, что в Эстонии не сложилось, нет. Конечно, все это был дикий стресс, но в целом все сложилось ещё лучше. Нам здесь рады, мы здесь рады быть. Здесь намного более активная жизнь и в обычном смысле, и в профессиональном, в Нидерландах всего больше, и компаний, и каких-нибудь митапов, и просто связей с другими местами, если хочется куда-нибудь поехать. Здесь перспектива довольно чёткая и понятная. Чтобы именно на россиян здесь ополчились, таких прогнозов нет. Нет особых сомнений в том, что этого не случится. От этого чувствуешь себя намного спокойнее, чем в Эстонии, где видно было, что гайки именно в сторону россиян и беларусов собираются закручивать дальше и дальше.

Тут нет никакого фокуса именно на россиянах или других национальностях, в том числе и на украинцах. На россиян никакого негативного фокуса нет со стороны государства, никаких ограничений и ущемлений, даже в какой-то степени наоборот — здесь очень прагматичный аппарат бюрократии. Настроение здесь именно в контексте эмиграции очень позитивное — здесь комфортно жить, особенно с айтишными зарплатами, понятны какие-то перспективы, много русскоязычных эмигрантов. Если я не знаю инструкций про то, к примеру, как поменять зарубежные права на местные, есть много людей, которые здесь уже давно живут и многое могут мне рассказать.

Тут, конечно, очень хорошо быть экспатом — минимум бюрократии, компания очень помогает, все говорят по-английски. Все наши документы здесь за неделю были готовы. Дальше нужно было банки оформлять, ещё что-то, но это уже было на правах нормального переехавшего человека. Мы здесь довольно быстро нашли жилье, как-то стали обосновываться и, собственно, не жалеем. Здесь очень здорово. И это действительно выглядит как место, где мы могли бы долго жить и работать. Так что пока что план такой.

Что произошло с тех пор? В первых числах мая 2022 года мы уехали в Грузию, где прожили семь месяцев. Я успела ещё в мае получить предложение от эстонской айти-компании. Потом они сказали, что, кажется, в Эстонию мы вас перевезти не сможем, но это ничего, у нас есть офисы ещё в Европе в нескольких местах. Постепенно стало понятно, что ничего не выйдет, эти страны тоже меня не были рады видеть, и они отозвали оффер — что вообще довольно редкий случай в айти. Я очень переживала, продолжила ходить на собеседования, к августу получила ещё одно предложение, уже в Нидерланды. И вот с августа до декабря нам оформляли документы, нужно было много чего пересылать, нужно было брак подтверждать. В итоге нам все оформили, и мы уехали в Нидерланды.

Если меня спросят, почему я не осталась свергать режим в России — из доступных мне инструментов осталось только сесть в тюрьму, а пользы от этого было бы мало.

Сергей и Ксения. Отказ как угрозе безопасности

Сергей и его супруга Ксения приехали в Таллинн из Москвы 28 февраля.

Мы познакомились на концерте Васи Обломова в Таллинне. Выяснилось, что в Москве мы жили почти в одном районе. Теперь мы уже в разных частях света. В апреле 2022 ребята получили отказ в получении долгосрочной визы и уехали сперва в Германию, затем в Хорватию, а сейчас живут во Вьетнаме.

Мы уезжали ещё в конце февраля, прошло два-три дня после начала войны. Приняли решение довольно спонтанно. Сначала вообще не было никакого понимания, что делать, но при этом я все время мониторил, какие есть варианты, чтобы уехать, — говорит Сергей. В один вечер мы были у друзей и как-то очень хорошо сидели — хоть и понятно, что всем было очень сложно, все были в шоке от новостей. Тогда уже как раз власти начали говорить про ядерное оружие, и я сказал что-то вроде — „ну, хотя бы будем все вместе в конце, это уже неплохо“. И вот это Ксюше показалось совсем последней каплей, и когда мы приехали домой, она сказала, что мы уезжаем. Вот так мы и уехали.

Я нашёл несколько инструкций в чатах о том, что есть возможность уехать в Эстонию по наземной границе, и подумал, что это хороший вариант. Лет семь назад я путешествовал там на велосипеде, мне очень понравилась страна. Собственно, поэтому и выбрали Эстонию — несмотря на то, что я прекрасно понимал, что страны Балтии будут первыми странами, которые скорее всего будут вводить ограничения [против россиян].

У нас были прививки, но нужно было забронировать СПА, чтобы выехать „на лечение“. Тогда еще были ковидные ограничения. Мы прилетели в Питер, организовали специальное такси, чтобы таксист ждал нас в Ивангороде на случай, если вдруг мы не пройдём границу. Мы границу прошли, отзвонились. Водитель уехал. Так мы оказались в Нарве и через несколько дней — в Таллинне.