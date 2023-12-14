Правда ли, что на фото — шоссе в Германии, перекрытое из-за разрядившихся в мороз электромобилей?

2 декабря 2023 года юг Германии накрыл сильный снегопад , ставший причиной транспортного коллапса. В регионе было приостановлено авиасообщение, задержаны и отменены поезда в Мюнхен и из него, движение общественного транспорта в столице Баварии также было ограничено. Пострадали от непогоды и соседние страны: Чехия, Австрия, Швейцария. В частности, на ключевой чешской автомагистрали D1 между Прагой и Брно из-за аварии образовалась 20-километровая пробка из грузовиков. Были заторы и на трассе D5, соединяющей Прагу с Германией. Температура в регионе в ночь на 3 декабря достигла отметки в –17 °С. Тем не менее „Проверено“ не смогло найти в авторитетных немецких или других европейских СМИ информацию о том, что причиной какого-либо из заторов стали разрядившиеся на морозе аккумуляторы электромобилей. Не удалось обнаружить в репортажах СМИ и разошедшееся (или похожее) фото, демонстрирующее последствия непогоды в Баварии.

Изображение занесённой снегом трассы с застрявшими машинами, которое сопровождает большинство постов с разбираемой новостью, было сделано задолго до снегопада, накрывшего юг Германии. Судя по результатам поиска по изображениям Google, оно уже давно используется в материалах СМИ о зимней непогоде (например, „Уральская неделя“ публиковала его в статье 2014 года о холодах в США, Life в том же году иллюстрировал им новость о грядущих осадках в Москве, в 2021 году „Мурманский вестник“ призывал жителей региона быть осторожнее в снегопады, сопровождая сообщение тем же снимком). Сделал же фото ещё 2 февраля 2011 года фотограф агентства Associated Press во время снежной бури в Чикаго (США), когда на главной улице города сотни автомобилей застряли на ночь. Однако и в этом случае „Проверено“ не удалось найти информацию, что причиной затора стали разрядившиеся электромобили. Примечательно, что фото уже не в первый раз используется для иллюстрации постов (нередко предвзятых) о ненадёжности аккумуляторов в электротранспорте. Фактчекеры агентства AFP в июле 2022 года уже опровергали подобные сообщения (инфоповодом тогда стала снежная буря в американском штате Вирджиния).