Правда ли, что на фото — шоссе в Германии, перекрытое из-за разрядившихся в мороз электромобилей?
В декабре 2023 года в интернете разошлась новость о том, что севшие в сильный мороз аккумуляторы электротранспорта стали причиной заторов на дорогах Германии. Мы решили проверить, происходило ли что-либо подобное в действительности.
Снимок, на котором якобы изображена немецкая трасса, перекрытая из-за „севших“ электромобилей, опубликовали некоторые СМИ, информационные и развлекательные ресурсы. Также фотографией делились пользователи соцсетей (X, „ВКонтакте“), блог-платформ („Дзен“, LiveJournal) и форумов. Популярно изображение стало и в Telegram: его разместили каналы „Свежести“ (275 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Zлой пруф“ (177 000), „Мисливец Егор“ (73 000), „Клубный сервис“ (72 000), „Open Ukraine | Открытая Украина“ (57 000) и др.
2 декабря 2023 года юг Германии накрыл сильный снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. В регионе было приостановлено авиасообщение, задержаны и отменены поезда в Мюнхен и из него, движение общественного транспорта в столице Баварии также было ограничено. Пострадали от непогоды и соседние страны: Чехия, Австрия, Швейцария. В частности, на ключевой чешской автомагистрали D1 между Прагой и Брно из-за аварии образовалась 20-километровая пробка из грузовиков. Были заторы и на трассе D5, соединяющей Прагу с Германией. Температура в регионе в ночь на 3 декабря достигла отметки в –17 °С. Тем не менее „Проверено“ не смогло найти в авторитетных немецких или других европейских СМИ информацию о том, что причиной какого-либо из заторов стали разрядившиеся на морозе аккумуляторы электромобилей. Не удалось обнаружить в репортажах СМИ и разошедшееся (или похожее) фото, демонстрирующее последствия непогоды в Баварии.
Изображение занесённой снегом трассы с застрявшими машинами, которое сопровождает большинство постов с разбираемой новостью, было сделано задолго до снегопада, накрывшего юг Германии. Судя по результатам поиска по изображениям Google, оно уже давно используется в материалах СМИ о зимней непогоде (например, „Уральская неделя“ публиковала его в статье 2014 года о холодах в США, Life в том же году иллюстрировал им новость о грядущих осадках в Москве, в 2021 году „Мурманский вестник“ призывал жителей региона быть осторожнее в снегопады, сопровождая сообщение тем же снимком). Сделал же фото ещё 2 февраля 2011 года фотограф агентства Associated Press во время снежной бури в Чикаго (США), когда на главной улице города сотни автомобилей застряли на ночь. Однако и в этом случае „Проверено“ не удалось найти информацию, что причиной затора стали разрядившиеся электромобили. Примечательно, что фото уже не в первый раз используется для иллюстрации постов (нередко предвзятых) о ненадёжности аккумуляторов в электротранспорте. Фактчекеры агентства AFP в июле 2022 года уже опровергали подобные сообщения (инфоповодом тогда стала снежная буря в американском штате Вирджиния).
„Проверено“ не удалось выяснить, кто и где первым разместил фото заснеженной трассы и увязал его с непогодой в Германии. Не исключено, что изначально это произошло за рубежом, однако в русскоязычном сегменте интернета самый ранний подобный пост, который удалось найти, был опубликован в Telegram-канале „Свежести“ 3 декабря 2023 года в 14:13 по московскому времени. Этот канал ранее уже был замечен в публикации недостоверной информации. Например, „Проверено“ опровергало размещённые там сообщения о том, что украинская порноактриса Нэнси Эй объявила о выдвижении на пост президента страны или что западные СМИ призывают к чипированию детей.
Электромобили, действительно, менее практичны в сильные холода, нежели машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), поскольку физические и химические реакции в аккумуляторе при низких температурах протекают медленнее. Ещё одна причина состоит в том, что электромобиль вынужден тратить дополнительную энергию на обогрев салона, тогда как в машинах с ДВС часть тепла, вырабатываемого двигателем, может использоваться для поддержания комфортной температуры внутри. Кроме того, машину с севшим посреди трассы аккумулятором невозможно зарядить в отсутствие поблизости специализированной инфраструктуры — именно этим и объясняют пробки авторы постов, публиковавшие расхожие фото из Чикаго под видом Германии.
Тем не менее неоднократно проводившиеся эксперименты свидетельствуют, что риск за пару часов „посадить“ аккумулятор в пробке на морозе не так уж велик. В январе 2022 года энтузиасты из YouTube-проекта Dirty Tesla провели тест на двух моделях электромобиля производства этой компании. В одной из них был установлен тепловой насос, помогающий перераспределять тепло в машине. Двигатели зарядили до 90%, в электромобилях установили обогрев салона на 21 °С и оставили их на морозе около –10 °С. Через 12 часов эксперимента в машине, которая была оборудована тепловым насосом, аккумулятор разрядился лишь до 58%, а в другой — до 47%. Конечно, условия эксперимента не совсем соответствовали погоде в Мюнхене в начале декабря 2023 года, но резонно предположить, что и при –17 °С за несколько часов электромобили не начали бы массово разряжаться до нуля.
Эксперты Всеобщего немецкого автомобильного клуба в марте 2022 года провели похожий эксперимент. Электромобили Volkswagen и Renault оставили на ночь с включёнными габаритными огнями, подогревом сидений и обогревом салона до 22 °С. Температура в ту ночь варьировалась от –9 до –14 °С (что ближе к мюнхенским –17 °С). В результате за 12 часов Volkswagen израсходовал около 80% заряда аккумулятора, а Renault — около 70%. То есть даже при таких низких температурах до полной разрядки батареи водитель сможет простоять в пробке в весьма комфортных условиях от 15 до 17 часов в зависимости от модели машины.
Показательно, что, по статистике за 2022 год, которую приводит Институт мировых природных ресурсов со ссылкой на Международное энергетическое агентство, лидером по доле продаж электротранспорта стала Норвегия, где средняя температура зимой составляет около –7 °С, но может опускаться и гораздо ниже, до –40 °С. Вряд ли норвежцы так активно приобретали бы электромобили, если бы зимой те регулярно быстро разряжались и замерзали на трассах. На втором и третьем местах в рейтинге стран по доле приобретаемого электротранспорта — Исландия и Швеция, которые также не могут похвастаться тёплой зимой.
Таким образом, фотография занесённых снегом машин на дороге была сделана в американском Чикаго более чем за десятилетие до снежного шторма, обрушившегося на Германию в начале декабря 2023 года. Нет никаких подтверждений, что на возникновение того затора повлияли разрядившиеся электромобили, даже если таковые вообще в нём были. Судя по неоднократно проводившимся экспериментам, нет оснований полагать, что низкие температуры, сравнимые с теми, что наблюдались в Германии, могут стать причиной массовой разрядки стоящих в пробке электромобилей и, как следствие, образования заторов на дорогах.
Итог: Неправда