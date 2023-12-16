ОБЪЯСНЯЕМ | Что изменится в сфере стоматологии в 2024 году?

Начиная с 1 января 2024 года компенсация за лечение зубов для застрахованных взрослых, увеличится до 60 евро (доля обязательного самофинансирования 50%). Компенсация за зубное лечение увеличится также и для лиц с повышенной потребностью в зубном лечении, среди которых, например, беременные женщины, матери детей в возрасте до 1 года, пенсионеры с отсутствующей трудоспособностью, пенсионеры по старости и т.д. Компенсация для них будет увеличена с 85 до 105 евро, а доля обязательного самофинансирования пациента будет снижена с 15 процентов до 12,5 процентов.

„Здоровье полости рта напрямую влияет на физическое и психическое здоровье людей, а также на их возможности на рынке труда. Для того чтобы люди могли продолжать позволить себе посещение зубного врача в прежнем объеме в современных условиях значительного роста цен, а не обращаться к стоматологу только в крайнем случае, необходимо увеличение предельных сумм компенсаций. Здоровье полости рта у жителей Эстонии до сих пор оценивалось как плохое, и эта ситуация должна измениться - увеличение компенсаций, несомненно, поможет в этом“, - сказала министр здравоохранения Риина Сиккут.

„Мы очень надеемся, что каждая новая мера нового финансирования будет приводить к зубному врачу все больше и больше людей. Зачастую многие проблемы в полости рта могут быть незаметны и обнаружить их можно только на приеме у стоматолога. Именно поэтому крайне важно каждый год проверять здоровье полости рта и поддержка в виде компенсации за зубное лечение делает такие контрольные визиты более доступными для всех. К сожалению, компенсация не покрывает полную стоимость лечения при сформировавшихся заболеваниях полости рта и зубов, но является дополнительной возможностью лучше отслеживать и поддерживать здоровье полости рта“, — добавила Марьо Синиярв, руководитель службы стоматологической помощи Кассы здоровья.