В Нарве выбрали лучших предпринимателей года: есть новые лица
Итоги конкурса „Нарвский предприниматель 2023“ торжественно подвели 13 декабря в ратуше. Руководство города традиционно поздравило и наградило лучшие компании года.
Номинаций в конкурсе было несколько. Выбирали также главного победителя. Им, уже не первый раз, стала компания Fortaco Estonia OÜ.
Fortaco Estonia OÜ – международная компания, которая занимается проектированием и изготовлением изделий для тяжелого машиностроения, энергетики и морской промышленности.
Этот завод также получил признание в номинации „Лучший предприниматель, внедряющий зеленое мышление“. В ближайшей перспективе завод начнет использовать зеленую сталь от SSAB. Она производится без использования угля и без выбросов СO2 в атмосферу.
Завод отметили и как предприятие, которое получило средства от фонда справедливого перехода и тем самым инвестировало в развитие города значительную сумму. Лариса Шабунова, принимая награду, отметила, что завод и дальше будет стараться развиваться теми же темпами.
Среди компаний, которые отметили в городе за привлечение средств фонда справедливого перехода были также NPM Narva OÜ, SKS Estonia Textile OÜ, Aquaphor International OÜ.
„Награда для меня стала приятным сюрпризом"
26-летний Александр Лушин признан „Лучшим молодым предпринимателем“. Его компания называется Alex Kohvik OÜ. Это кафе в Vaba Lava, а также теперь еще и кафе в Йыхвиском концертном зале. Поэтому сейчас молодой предприниматель намерен развивать не только город Нарву, но и уезд в целом.
„Сегодняшняя награда для меня стала приятным сюрпризом, поскольку я не рассчитывал на неё, – сказал RusDelfi Александр. – Честно сказать, я никогда даже не мечтал о подобных наградах, так как не считаю, что я делаю что-то особенное. У нас в городе много талантливых ребят, и я занимаюсь лишь тем, что люблю и к чему лежит моё сердце, и пока я буду получать удовольствие от этого процесса, я продолжу им заниматься и развиваться в этом направлении“.
По словам Лушина, в последнее время на территории его кафе, а также в Vaba Lava проводится все больше различных мероприятий, которые объединяют людей и привлекают новую публику. „Мы ежедневно предоставляем услугу кейтеринга на самых разных мероприятиях Нарвы, благодаря чему находимся постоянно на виду и на слуху у многих людей, – добавил Александр. – Думаю в совокупности эти факторы помогли добиться признания“.
На данный момент основной бизнес-целью для Лушина является масштабирование услуг его компании по всему Ида-Вирумаа, а также продвижение услуг кейтеринга за пределами уезда.
„Это гордость быть среди таких профессионалов“
В номинации „Лучшее малое предприятие“ опередил всех по показателям завод теннисных ракеток – NTT OÜ.
Анастасия Яковлева, член правления компании и руководитель отдела маркетинга, отметила, что у компании в этом году есть стабильный рост, который ее сильно радует, началось партнерство с новыми клиентами и они активно развивают свой ассортимент. „Немного не ожидали, потому что мы в прошлом году уже получали награду в этом конкурсе, а мне кажется, что у нас в Нарве много достойных предприятий, – сказала Анастасия RusDelfi. – Это гордость для меня быть среди таких профессионалов“.
„Гостеприимство – это сложная, многогранная деятельность“
Лучшим предприятием, работающим в сфере туризма, признали Sanesi OÜ. Это ресторан M. Chagall и отель Narva.
Владимир Арет от лица его компании выразил организаторам благодарность за признание. „Предприятие работает в сфере гостеприимства, а это сложная, многогранная деятельность, – сказал Владимир. – Наше предприятие работает в двух основных направлениях сейчас. Это совместная работа со всеми компаниями в городе, и второе – вовлечение жителей в разнообразные услуги, которые мы предлагаем“.
Компанию Eesti Energomontaaž AS, которая работает в области монтажа технологического оборудования и трубопроводов и управления строительными проектами, признали лучшей за создание новых рабочих мест в Нарве в 2023 году.
Победителем в номинации „Лучший стартап“ стало EG Tolliagentuur OÜ. Оно создано два года назад и занимается оказанием таможенных услуг грузоперевозчикам, экспедиторам и т.п.
Ида-Вируское инвестиционное агентство на церемонии награждения отметили за активное развитие промышленной зоны и привлечение инвестиций.
По словам главного специалиста службы предпринимательства и защиты прав потребителей горуправы Виктории Каю, по каждой номинации были определены критерии, по которым оценивают участников конкурса. Помимо тех, на которые ориентируется комиссия, они также учитывали экономические факторы. „Когда мы берем для анализа данные из годовых отчетов, которые компании подают в коммерческий регистр, – уточнила Виктория, – мы смотрим относительные и абсолютные показатели, смотрим два предыдущих года деятельности“. Организаторы конкурса обращают внимание и на доход, прибыль, собственный капитал, расходы на сотрудников, количество работников компаний. Плюс они анализируют вклад участника конкурса в развитие города, помощь некоммерческим организациям, конкретным людям и т.п.
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