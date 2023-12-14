В Нарве выбрали лучших предпринимателей года: есть новые лица

Номинаций в конкурсе было несколько. Выбирали также главного победителя. Им, уже не первый раз, стала компания Fortaco Estonia OÜ.

Fortaco Estonia OÜ – международная компания, которая занимается проектированием и изготовлением изделий для тяжелого машиностроения, энергетики и морской промышленности.

Этот завод также получил признание в номинации „Лучший предприниматель, внедряющий зеленое мышление“. В ближайшей перспективе завод начнет использовать зеленую сталь от SSAB. Она производится без использования угля и без выбросов СO2 в атмосферу.

Завод отметили и как предприятие, которое получило средства от фонда справедливого перехода и тем самым инвестировало в развитие города значительную сумму. Лариса Шабунова, принимая награду, отметила, что завод и дальше будет стараться развиваться теми же темпами.

Среди компаний, которые отметили в городе за привлечение средств фонда справедливого перехода были также NPM Narva OÜ, SKS Estonia Textile OÜ, Aquaphor International OÜ.

„Награда для меня стала приятным сюрпризом"

26-летний Александр Лушин признан „Лучшим молодым предпринимателем“. Его компания называется Alex Kohvik OÜ. Это кафе в Vaba Lava, а также теперь еще и кафе в Йыхвиском концертном зале. Поэтому сейчас молодой предприниматель намерен развивать не только город Нарву, но и уезд в целом.

„Сегодняшняя награда для меня стала приятным сюрпризом, поскольку я не рассчитывал на неё, – сказал RusDelfi Александр. – Честно сказать, я никогда даже не мечтал о подобных наградах, так как не считаю, что я делаю что-то особенное. У нас в городе много талантливых ребят, и я занимаюсь лишь тем, что люблю и к чему лежит моё сердце, и пока я буду получать удовольствие от этого процесса, я продолжу им заниматься и развиваться в этом направлении“.