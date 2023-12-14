„Путин все еще хочет завоевать Украину“. Российская армия атакует сразу на нескольких направлениях

Однако вскоре российское продвижение замедлилось, попытки продолжить наступление все чаще оказывались безрезультатными, а местами украинские войска успешно контратаковали и отбили утраченные позиции.

В какой-то момент казалось, что ситуация для частей ВСУ, обороняющих город, стала совсем угрожающей.

Изначальный замысел состоял в окружении города мощными флаговыми ударами с юга и севера, в бой были брошены крупные механизированные соединения и большое количество артиллерии. На первом этапе российским частям удалось вытеснить украинцев с ряда позиций и взять под огневой контроль трассу, по которой ведется снабжение Авдеевского укрепрайона.

Вот уже третий месяц российские войска ведут ожесточенный штурм Авдеевки — небольшого, ныне почти разрушенного города к северу от Донецка.

Но тогда удар российских войск был нацелен на один участок. Теперь же они действуют по тому же шаблону на многих направлениях.

Российские атаки идут преимущественно людскими волнами по всей линии фронта — отчасти сказывается нехватка бронетехники, где-то погодные условия, а возможно и осознание российским командованием бесперспективности сосредоточения в одном месте крупных механизированных соединений. Именно так действовали в Бахмуте части ЧВК „Вагнер“ — как и сейчас, активизация российских войск тоже пришлась на холодное время года.

„Вон деревня была. Вот наша техника стоит, братская могила, сколько здесь погибло наших парней, — говорит на видео российский участник боев под Авдеевкой. — Вот что война делает. Все это наша техника. Вон впереди еще одна братская могила“, — указывает он на разбитые российские танки и БМП.

Сообщения осведомленных источников с обеих сторон о положении на фронтах в целом не противоречат друг другу. Украинские не скрывают, что ВСУ вынуждены отступать под натиском превосходящих сил противника, российские — признают, что продвижение дается ценой огромных потерь.

„Ситуация по всей линии столкновения просто скверная“, — говорится в его аналитической записке.

„Враг имеет успехи южнее Бахмут а, возле Клещиевки, западнее Работино, в южной части Марьинки и южнее, севернее Новомихайловки, и захватил Авдеевскую промзону“, — сообщает украинский OSINT-портал DeepState.

Нынешнюю ситуацию под Авдеевкой участники боев с обеих сторон все чаще сравнивают с „бахмутской мясорубкой“.

„Россия потеряла 13 тысяч человек за два месяца своего наступления под Авдеевкой, а также свыше 220 единиц техники. Это шесть маневренных батальонов. Путин все еще хочет завоевать Украину, но его наступление не принесло стратегических приобретений“, — заявил CNN пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Российский натиск продолжается, но теперь он ведется преимущественно небольшими группами пехоты. На острие атак действуют сформированные из бывших заключенных группы „Шторм-Z“ — некое подобие известных по Второй мировой войне штрафных рот.

В последнее время в сообщениях из-под Авдеевки часто фигурирует захваченная российскими частями промзона на восточной окраине. Она находится на возвышенности, и с нее российские войска пытаются прорваться к остаткам городской застройки. Однако Россия не смогла быстро развить успех в промзоне, и ситуация там для ВСУ выглядит даже более стабильной, чем на других направлениях.

Марьинка

Положение ВСУ, обороняющих населенные пункты к западу от Донецка, становится все более тяжёлым. Небольшой городок Марьинка, остававшийся под контролем Украины с 2014 года и в паре с Авдеевкой служивший мощным укрепрайоном, ныне почти полностью захвачен.

Украинские войска удерживают лишь западную окраину Марьинки, а тем временем строят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах к западу от города.

„Ситуация в Марьинке критическая. И хотя осинтеры не могут разглашать конкретные детали, потеря Марьинки — это дело времени, — пишет в соцсети Х украинский офицер запаса под ником Tatarigami_UA. — Это создаст для России операционные возможности продвигаться на Курахово и Угледар. Если россияне смогут заставить отойти защитников Угледара, они смогут восстановить ключевую железнодорожную линию, значительно уменьшая время на транспортировку и добавляя мобильности их подразделениям“.