Не простое, а золотое. Почему в России дорожает куриное яйцо?

Куриное яйцо уже несколько последних месяцев в лидерах по росту цен среди основных продуктов питания в России. По данным Росстата, только за два месяца — с начала октября по начало декабря — цена за десяток в среднем по стране выросла на 34% — с почти 87 до 116,5 руб.

С начала года средняя розничная цена куриного яйца увеличилась на 36,5%, а с декабря 2022 года — на 42%.

В ряде регионов куриное яйцо дорожает значительно быстрее, чем в среднем по стране. Так, только в ноябре в отдельных регионах яйцо подорожало почти на треть — на 28,6%. Значительнее всего цены на яйцо за год выросли в Республике Тыва, Хакасии, Пензенской области, Чеченской республике, Кемеровской и Ростовской областях, в Республике Дагестан.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке цены на яйцо и раньше были выше, чем в среднем по стране, однако и там цены за минувший год выросли более, чем на 25%. В ноябре в некоторых магазинах Приморского края десяток яиц продавался по 190-200 рублей. В среднем в регионе десяток яиц в первых числах декабря стоил 148 рублей, а в Уссурийске средняя цена составляла 164 рубля.

На фоне роста цен и ажиотажного спроса на этот продукт магазины в некоторых регионах начали продавать яйца поштучно — по цене 8-11 рублей за штуку. Некоторые торговые сети ввели ограничение на продажу яиц. Так, в Екатеринбурге ряд магазинов по собственной инициативе продает не более трех упаковок по 10 штук в одни руки.

В Белгородской области о введении ограничения на продажу яиц в начале этой недели заявила заместитель губернатора Юлия Щедрина. По ее словам, каждый покупатель может приобрести не больше двух десятков яиц на еженедельной городской ярмарке, где цены на яйца остаются самыми низкими — около 70 рублей за десяток. В магазинах Белгорода цена доходит до 180 рублей. На „Авито“ в Белгородской области десяток фермерских куриных яиц продается в среднем по 150 рублей.