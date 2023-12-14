ФОТО | Лучшие спортсмены Талллинна 2023 года – Энели Ефимова и Янек Ыйглане

Мэр Михаил Кылварт подчеркнул, что Таллинн, который в 2025 году станет спортивной столицей Европы, гордится своими выдающимися спортсменами, достигшими впечатляющих результатов как на европейских, так и на мировых чемпионатах. „Спорт воодушевляет общество и объединяет сообщества. Спортсмены, достигшие выдающихся результатов и завоевавшие медали на международных чемпионатах, служат великолепным примером для подражания для нашей молодежи. Я поздравляю всех победителей и их тренеров, благодарю их за преданность делу и желаю им дальнейших успехов на спортивном пути“.

Энели Ефимова, признанная спортсменкой года в двух категориях, в 2023 году продемонстрировала впечатляющие результаты на мировой арене. На чемпионате Европы она завоевала золото на дистанции 100 метров брассом и серебро на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате мира Ефимова заняла 6-е место на 100 метрах брассом и 8-е место на 50 метрах брассом. Кроме того, она является чемпионкой мира среди юниоров на дистанции 50 метров брассом и двукратной золотой медалисткой (50 и 100 метров брассом) чемпионата Европы среди юниоров. Энели тренируется под руководством Хенри Хейна, который внес свой вклад в ее впечатляющий спортивный успех.

Янек Ыйглане, названный спортсменом года среди мужчин, занял 6-е место в десятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике и 9-е место на чемпионате Европы в помещении по легкой атлетике. Спортсмена тренирует Джеймс Томас.

Кейра Раттур, победившая в категории „Лучший параспортсмен 2023“, продемонстрировала впечатляющие результаты на чемпионате Европы среди пловцов с синдромом Дауна, завоевав три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. На чемпионате мира Virtus она добавила к своим достижениям две бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также заняла 4-е место на дистанции 100 метров брассом. Ее тренерами являются Ян Йоонас Вийрпуу и Бренда Тилк.