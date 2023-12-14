ФОТО | Лучшие спортсмены Талллинна 2023 года – Энели Ефимова и Янек Ыйглане
В среду вечером в концертном зале „Эстония“ прошла торжественная церемония, на которой были объявлены лучшие спортсмены и команды Таллинна текущего года. Звание лучшего спортсмена 2023 года получил десятиборец Янек Ыйглане. В номинациях „Лучшая спортсменка 2023“ и „Лучший молодой спортсмен 2023“ победила пловчиха Энели Ефимова. В категории „Лучший параспортсмен“ титула заслуженно удостоилась пловчиха Кейра Раттур, а лучшей командой стала баскетбольная команда „Калев/Крамо“. Таллиннский волейбольный клуб был признан лучшим молодежным спортивным клубом Таллинна.
Мэр Михаил Кылварт подчеркнул, что Таллинн, который в 2025 году станет спортивной столицей Европы, гордится своими выдающимися спортсменами, достигшими впечатляющих результатов как на европейских, так и на мировых чемпионатах. „Спорт воодушевляет общество и объединяет сообщества. Спортсмены, достигшие выдающихся результатов и завоевавшие медали на международных чемпионатах, служат великолепным примером для подражания для нашей молодежи. Я поздравляю всех победителей и их тренеров, благодарю их за преданность делу и желаю им дальнейших успехов на спортивном пути“.
Энели Ефимова, признанная спортсменкой года в двух категориях, в 2023 году продемонстрировала впечатляющие результаты на мировой арене. На чемпионате Европы она завоевала золото на дистанции 100 метров брассом и серебро на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате мира Ефимова заняла 6-е место на 100 метрах брассом и 8-е место на 50 метрах брассом. Кроме того, она является чемпионкой мира среди юниоров на дистанции 50 метров брассом и двукратной золотой медалисткой (50 и 100 метров брассом) чемпионата Европы среди юниоров. Энели тренируется под руководством Хенри Хейна, который внес свой вклад в ее впечатляющий спортивный успех.
Янек Ыйглане, названный спортсменом года среди мужчин, занял 6-е место в десятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике и 9-е место на чемпионате Европы в помещении по легкой атлетике. Спортсмена тренирует Джеймс Томас.
Кейра Раттур, победившая в категории „Лучший параспортсмен 2023“, продемонстрировала впечатляющие результаты на чемпионате Европы среди пловцов с синдромом Дауна, завоевав три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. На чемпионате мира Virtus она добавила к своим достижениям две бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также заняла 4-е место на дистанции 100 метров брассом. Ее тренерами являются Ян Йоонас Вийрпуу и Бренда Тилк.
Баскетбольная команда „Калев/Крамо“ признана лучшей командой, став чемпионом Эстонии, выиграв Кубок Эстонии и попав в полуфинал Кубка Европы FIBA. Главный тренер команды – Хейко Раннула.
Таллиннский волейбольный клуб удостоен звания лучшего молодежного спортивного клуба Таллинна. В нем занимаются 1227 любителей спорта под руководством 33 тренеров. Основанный в 2000 году, он превратился в крупнейший и лучший волейбольный клуб столицы, считающийся самым успешным не только в Эстонии, но и в странах Балтии. Клуб является партнером Таллинна в организации различных акций, а также эффективно сотрудничает с Таллиннской спортивной школой, в состав которой входит пять команд, ориентированных на достижение высоких результатов в чемпионатах и кубках Эстонии.
Город Таллинн награждает лучших спортсменов и спортивные команды с 1994 года, в этом году церемония состоялась в 30-й раз. Все горожане могли принять участие в выборах лучшего спортсмена и лучшей спортивной команды 2023 года, голосование проходило на домашней странице Таллинна.
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