ЕС хочет пригласить Украину к переговорам, но Орбан — против. Уступит ли венгерский лидер на саммите Евросоюза?(1)
Главный вопрос в повестке двухдневного саммита ЕС — символический шаг: официальное приглашение Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз. Второй по важности пункт повестки — обещание дать Украине 54 млрд евро экономической помощи и 24 млрд евро — военной.
Орбан давно выступал против и того, и другого.
„Мы — голос здравого смысла в Европе“, — провозгласил он в венгерском парламенте перед саммитом.
По его мнению, принять Украину в ЕС в обозримом будущем мешают война, коррупция, большой сельскохозяйственный сектор, а также притеснения венгерского меньшинства, в которых Будапешт обвиняет Киев.
Позиция Орбана может окончательно испортить президенту Украины Владимиру Зеленскому эту неделю. Она и так уже не заладилась: визит в Вашингтон не помог убедить тамошних республиканцев и разблокировать в Конгрессе решение о помощи Украине на 61 млрд долларов.
„Если не будет позитива [на саммите ЕС] — это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение“, — заявил в среду Зеленский и прямо обвинил Венгрию, что она пытается блокировать решение.
Будапешт в силу правила консенсуса может заблокировать все, чего добивается Киев, притом что остальные страны ЕС поддерживают Украину.
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск, например, заявил, что апатия в отношении Украины сейчас неприемлема.
Правда, вечером в среду, когда лидеры стран ЕС начали прибывать в Брюссель, появились первые проблески надежды на компромисс с Венгрией.
Европейская комиссия объявила, что размораживает 10,2 млрд евро из 30 миллиардов, положенных Венгрии, но замороженных за покушения ее властей на принцип верховенства закона и независимости суда.
Этот шаг очень многие рассматривают как попытку смягчить позицию Орбана, хотя Брюссель и отрицает, что поддался на шантаж.
В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что она таким образом ответила на принятый днем ранее в Венгрии закон о восстановлении права венгерских судей обращаться в суд Евросоюза за предварительными решениями. Эта поправка в уголовный кодекс была одним из многих требований Брюсселя к Будапешту.
Лидеры большинства остальных стран ЕС твердо поддерживают Киев. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который остановил военную помощь Украине, заявил, что не будет голосовать против, хоть и не считает Украину готовой к членству в ЕС.
Относительно экономической и военной помощи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в среду в Европарламенте: „Мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы быть сильной сегодня, так чтобы завтра она была сильнее за столом переговоров, когда будет договариваться о прочном и справедливом мире“.
Владимир Зеленский перед саммитом, находясь с визитом в Норвегии (которая не входит в ЕС), заверил, что Украина выполнила все рекомендации ЕС и вообще сделала все, чтобы не оставить никаких предлогов для блокировки решения о начале переговоров.
Еврокомиссия говорит, что Украина выполнила шесть из семи предварительных условий официального начала переговоров о вступлении.
Будапешт утверждает, что Брюссель специально для Украины понизил планку требований.
Зеленский и Орбан на этой неделе проговорили несколько минут, встретившись на инаугурации президента Аргентины.
„У него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину, и я жду ответа“, — сказал Зеленский украинской прессе после этого разговора.
Никто в Брюсселе не говорит, что Украина будет готова вступить в ЕС прямо назавтра. Решение о начале переговоров будет жестом, символизирующим солидарность 27 стран союза с Украиной.
Орбан просто „не хочет участвовать“
Орбан же в интервью французскому еженедельнику Le Point сказал, что его позиция — это „не совсем вето“.
„Скажем так, я не стану участвовать в принятии решения, которое мне кажется неправильным“, — пояснил венгерский премьер.
Это похоже на обещание воздержаться. Венгрия, например, уже 11 раз тихо голосовала за пакеты санкций против России, хотя вслух Орбан и члены его правительства выступали против.
Виктор Орбан заявляет, что ЕС не должен шантажировать Венгрию, и что финансовые вопросы (выплат Венгрии из общего котла ЕС) нельзя смешивать с „вопросами принципа“.
Он так же, как и Зеленский, утверждает, что сделал все, чего требовала Еврокомиссия. Такая странная симметрия, с которой столкнутся участники этого саммита.
Но для Украины ставки, конечно, намного выше. Президент Зеленский рискует проиграть войну с Россией, тогда как Орбан просто хочет нарастить свой вес в Европе. Он начинает готовиться к выборам Европарламента в июне 2024 года, на которых, как он надеется, успешно выступят дружественные националистические партии.
Для президента Зеленского наилучшим исходом саммита был бы тот, при котором он вернется в Киев, торжествующе помахивая приглашением на переговоры о вступлении в ЕС и чеком на 78 млрд евро.
Орбана же больше устроило бы, если бы ЕС разморозил предназначенные Венгрии миллиарды, а насчет Украины согласился бы лишь на „стратегическое партнерство“ — это тоже шажок в сторону интеграции Украины в ЕС, но только совсем маленький.