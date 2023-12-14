Тарви Пюрн: Россия может сама принять решение не участвовать в Олимпийских играх в Париже

„Ограничения, которые МОК установил этим решением, могут быть достаточно унизительными для России, и она может принять решение не участвовать [в Играх]“, — сказал Пюрн в среду в интервью программе „Uudis+„ на радиостанции Vikerraadio.

Комментируя возможное решение стран, поддерживающих Украину, бойкотировать Олимпиаду в случае участия России, Пюрн подчеркнул, что это будет зависеть в основном от позиции Украины. Однако он признал, что это, безусловно, не лучшее решение, и для того, чтобы повлиять на ситуацию, потребуется совместное действие очень большого количества стран.

„Говорить сейчас о том, что мы обязательно должны сейчас принять решение не участвовать в Олимпиаде, конечно, преждевременно, потому что мы не знаем, чем все закончится. Я бы подчеркнул, что ситуация, когда, например, украинская делегация решает все равно участвовать в Олимпиаде с немногими российскими спортсменами, которые участвуют в соревнованиях, а эстонская делегация в это время сидит дома - я не знаю... Если кто-то может описать цель такого действия, то я хотел бы это услышать“, — рассуждает он.

По словам Пюрна, олимпийские комитеты поддерживающих Украину стран внимательно следят за ситуацией и сначала будут дожидаться позиции Украины.

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