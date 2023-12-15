„Ничего не вижу, иду по приборам“. Лишь треть водителей перед зимой чистят лобовое стекло своего автомобиля, и лишь четверть меняют дворники(6)
Согласно исследованию привычек вождения, проведенному компанией Norstat по заказу Сакуского пивоваренного завода, перед осенне-зимним сезоном семь из десяти водителей проверяют глубину протектора своих зимних шин, а вот о лучшей видимости в темное время суток заботятся немногие: лишь треть водителей чистят лобовое стекло с обеих сторон, и всего четверть меняют дворники.
По словам эксперта по дорожному движению и председателя правления предприятия OÜ Autosõit Индрека Мадара, который помог подготовить вопросы для исследования, можно только приветствовать, что большинство водителей (по результатам опроса – 69%) перед заменой летних шин на зимние проверяют глубину рисунка протектора.
„Хочется надеяться, что на сегодняшний день уже все водители поменяли шины – не только с учетом обязанности, предусмотренной Законом о дорожном движении, но и исходя из погодных и дорожных условий, ведь сейчас в Эстонии везде преобладают именно зимние дорожные условия, и ездить можно только на зимней резине, – сказал Индрек Мадар. – В отношении шин также важно, чтобы при их неравномерном износе шины с лучшим рисунком устанавливались именно на заднюю ось, независимо от того, какая ось является ведущей, поскольку лучший рисунок обеспечивает более эффективное сцепление с дорогой и позволяет избежать бокового скольжения. Такое скольжение создает риск бокового столкновения, а боковые стороны автомобиля обеспечивают для пассажиров меньшую защиту, чем передняя или задняя сторона“.
Если следить за рисунком шин уже вошло у водителей в привычку, то по результатам опроса заметно, что обеспечению максимально возможной видимости в то время года, когда дневного света не хватает, уделяется меньше внимания.
„Со временем на лобовом стекле автомобиля, в том числе и на его внутренней стороне, скапливается грязь. Учитывая, что в ближайшие месяцы мы каждый день будем ездить в сумерках или даже в полной темноте, чрезвычайно важно очищать лобовое стекло, а также окна и заднее стекло с обеих сторон, – сказал Мадар. – Срок службы дворников тоже не бесконечен, и перед зимой обязательно следует установить на машину новые дворники, поскольку они улучшают видимость во влажных условиях“.
По мнению Индрека Мадара, эти меры предосторожности должны стать частью привычек каждого водителя, так как для предотвращения дорожно-транспортных происшествий важно и техническое состояние автомобиля, в том числе наличие зимних шин с достаточной глубиной рисунка, которая должна составлять не менее 4 мм, а также максимально возможная видимость.
По словам Яана Хярмса, члена правления Сакуского пивоваренного завода, ответы водителей говорят о том, что значительная часть из них достаточно хорошо осведомлены о необходимых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, таких как, например, проверка глубины рисунка шин. В то же время, отзывы работников Сакуского пивоваренного завода, которые ежедневно проезжают по эстонским дорогам сотни километров, показывают, что многие водители исходя из соображений удобства или из-за ограниченных навыков вождения зачастую недостаточно учитывают наступление зимних дорожных условий.
„Все работники Сакуского пивоваренного завода, имеющие служебный автомобиль, проходят регулярное обучение, во время которого им напоминают основы безопасного вождения, в том числе в зимних условиях, – рассказал Яан Хярмс. – В то же время, когда мы каждый день ездим по дорогам, постоянно видим, что на лобовом стекле едущей навстречу машины от снега очищена только область работы дворников, или же ее стекла покрыты льдом. Естественно, все это значительно увеличивает риск попадания в аварию, поскольку обзор у водителя такой машины сильно ограничен“.
Яан Хярмс и Индрек Мадар выразили надежду, что напоминание об основах безопасного вождения поможет улучшить в нашей стране общую картину дорожного движения, и что с ростом осведомленности повысится и безопасность дорожного движения.
Опрос о привычках вождения проводился исследовательской фирмой Norstat в период с 26 сентября по 5 октября. Всего в опросе принял участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
Исследование было проведено по заказу Сакуского пивоваренного завода, одной из целей устойчивого развития которого является нулевая терпимость к безответственному употреблению алкоголя и повышение осведомленности о безопасности дорожного движения.
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