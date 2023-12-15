„Ничего не вижу, иду по приборам“. Лишь треть водителей перед зимой чистят лобовое стекло своего автомобиля, и лишь четверть меняют дворники

По словам эксперта по дорожному движению и председателя правления предприятия OÜ Autosõit Индрека Мадара, который помог подготовить вопросы для исследования, можно только приветствовать, что большинство водителей (по результатам опроса – 69%) перед заменой летних шин на зимние проверяют глубину рисунка протектора.

„Хочется надеяться, что на сегодняшний день уже все водители поменяли шины – не только с учетом обязанности, предусмотренной Законом о дорожном движении, но и исходя из погодных и дорожных условий, ведь сейчас в Эстонии везде преобладают именно зимние дорожные условия, и ездить можно только на зимней резине, – сказал Индрек Мадар. – В отношении шин также важно, чтобы при их неравномерном износе шины с лучшим рисунком устанавливались именно на заднюю ось, независимо от того, какая ось является ведущей, поскольку лучший рисунок обеспечивает более эффективное сцепление с дорогой и позволяет избежать бокового скольжения. Такое скольжение создает риск бокового столкновения, а боковые стороны автомобиля обеспечивают для пассажиров меньшую защиту, чем передняя или задняя сторона“.

Если следить за рисунком шин уже вошло у водителей в привычку, то по результатам опроса заметно, что обеспечению максимально возможной видимости в то время года, когда дневного света не хватает, уделяется меньше внимания.

„Со временем на лобовом стекле автомобиля, в том числе и на его внутренней стороне, скапливается грязь. Учитывая, что в ближайшие месяцы мы каждый день будем ездить в сумерках или даже в полной темноте, чрезвычайно важно очищать лобовое стекло, а также окна и заднее стекло с обеих сторон, – сказал Мадар. – Срок службы дворников тоже не бесконечен, и перед зимой обязательно следует установить на машину новые дворники, поскольку они улучшают видимость во влажных условиях“.