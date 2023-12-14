Больных коронавирусом все больше, но палаты для них закрыты на ремонт

Европейский фонд регионального развития выделил 21 миллион евро на строительство палат-изоляторов. Работы затянулись как из-за роста цен и поисков дополнительного финансирования, так и из-за неудачных закупок, сообщал портал ERR в начале ноября. До Eesti Ekspress дошли слухи, что размещение больных в палатах потребует дополнительных усилий.

„В то время, когда выделялось финансирование, мы, конечно, все знали, что сроки сжаты, потому что евроденьги нужно было использовать до конца года. Проект большой и дорогой, государственные закупки и строительные работы тоже требуют времени“, — пояснил ситуацию доктор Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы. В больнице построят 33 изоляционные палаты.