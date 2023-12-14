14.12.2023, 13:16
Больных коронавирусом все больше, но палаты для них закрыты на ремонт(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В то время, когда заболеваемость коронавирусом вновь стремительно растет, коек для больных Covid-19 в эстонских больницах меньше, чем было ранее. Полученные на строительство изоляторов деньги из еврофондов должны быть потрачены до конца года, поэтому в некоторых палатах ремонтные работы идут быстрыми темпами, пишет Eesti Ekspress.
Европейский фонд регионального развития выделил 21 миллион евро на строительство палат-изоляторов. Работы затянулись как из-за роста цен и поисков дополнительного финансирования, так и из-за неудачных закупок, сообщал портал ERR в начале ноября. До Eesti Ekspress дошли слухи, что размещение больных в палатах потребует дополнительных усилий.