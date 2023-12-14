„Проявления системных проблем“. Остались ли в Украине олигархи и мешают они ее вступлению в ЕС?

Как рассказывает Владимир Ланда, один из авторов исследования, на сегодня олигархический капитал составляет пятую часть — 21% — от всего капитала.

ЦЭС проанализировал капитал 300 крупнейших предприятий Украины, а также государственных и коммунальных предприятий и смоделировал их распределение по типам капитала.

И все же экономисты ЦЭС в последнем исследовании смогли оценить доли различных типов капитала в украинской экономике, в том числе олигархического.

Из-за идущей войны оценка состояния олигархов может быть существенно искажена, а номинальная стоимость активов далеко не всегда отражает реальную, отмечает он.

Поскольку закон, в котором содержались определения понятия „олигарх“ и критерии, по которым их планировали включать в реестр, раскритиковали в Евросоюзе, то сейчас речь может идти только о „не юридическом определении олигарха как лица, владеющего значительными активами и медиаресурсами и влияющего на ситуацию в стране“, пояснил Украинской службе Би-би-си эксперт киевского Центра экономической стратегии (ЦЭС) Владимир Ланда.

Но в то же время почти за два года войны состояние и влияние тех, кого в Украине принято называть олигархами, существенно уменьшились.

В ноябрьском отчете Европейская комиссия среди трех проблемных сфер, которые Украина должна преодолеть для старта переговоров о вступлении в ЕС, назвала недостаточный прогресс в уменьшении олигархического влияния.

Юристы комиссии указывали, что закон слишком персонифицированный и карательный, и рекомендовали поставить его на паузу. Власти согласились на это и, в частности, приостановили создание публичного реестра олигархов, в который планировали включить более 80 крупных бизнесменов.

Через полгода после этих заявлений Венецианская комиссия раскритиковала президентский закон „О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономич ес кий или политический вес в общественной жизни (олигархов)“, который теперь называют законом о деолигархизации.

Как считает эксперт „CASE Украина“ Владимир Дубровский, говорить о том, что олигархическая система уничтожена, как об этом заявлял почти год назад президент Зеленский, пока еще преждевременно.

„Олигархи, как и коррупция, это не какие-то явления, существующие сами по себе. Это проявления системных проблем, которые есть в стране. И они никуда не делись. Потому что переплетение бизнеса и власти, если не на центральном, то на местном уровнях точно остается. Однако влияние олигархов упало, и они понимают, что сейчас не время продвигать свои политические интересы“, — сказал Дубровский Украинской службе Би-би-си.

В то же время, полагает Владимир Ланда, доля олигархического капитала, вероятно, будет меняться по объективным причинам.

„Мы видим, что в последние годы новые олигархи не появляются. Большинство олигархов заработали свой капитал на приватизации 90-х годов, а последние появились, пожалуй, при президентстве Виктора Януковича, то есть более 10 лет назад“, — отмечает экономист.

Меняется также структура капитала.

„Растет новое поколение бизнеса, в частности IT-компании. Ни одна из них не была замечена в олигархической приватизации 90-х, они развиваются благодаря собственным талантам“, — добавляет Ланда.

Частичная деолигархизация состоялась?

Те, кого в Украине принято называть олигархами, сами себя таковыми не считают.

Ринат Ахметов называл себя „крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком“, Виктор Пинчук считал себя „бизнесменом и филантропом“.

Отрицали свою принадлежность к олигархическому сословию и другие бизнесмены, которых традиционно к нему относили и которые, наверное, оказались бы в реестре олигархов, который готовил СНБО: Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Юрий Костюк, Константин Жеваго, Александр Ярославский, семья Герег.

После рекомендации Венецианской комиссии приостановить антиолигархический закон богатейшие бизнесмены получили дополнительные основания не считать себя олигархами.