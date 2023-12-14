Сегодня открываются два пропускных пункта на финско-российской границе

Оба контрольно-пропускных пункта готовятся к возобновлению движения, но во избежание пробок в первые несколько дней поездку рекомендуют по возможности перенести на другую дату.

В Ваалимаа (Торфяновка) можно будет пересекать границу уже с 14 декабря 00:01, а в Ниирала – согласно обычному графику работы пункта пропуска, в 8 утра.

Помимо финских пограничников в Ваалимаа и Ниирала работают эксперты Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Ниинистё: невозможно предсказать последствия открытия восточной границы

Президент Финляндии Саули Ниинистё прокомментировал планируемое открытие пунктов пропуска Ваалимаа и Ниирала на восточной границе.

По его словам, невозможно предсказать, что произойдет завтра утром, когда два КПП будут вновь открыты.

„Всегда нужно быть готовым к тому, что произойдет“, – заявил президент.

Он напомнил, что Рождество отмечают в разное время в Финляндии и России.

„Это заставляет воображение работать“, – добавил глава государства.

При этом премьер-министр Петтери Орпо (КП) и глава МВД Мари Рантанен (ИФ) накануне заверили, что власти готовы пересмотреть свое решение об открытии КПП, если ситуация с беженцами возобновится после открытия границы.

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