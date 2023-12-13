Конец долговой эпопеи: бывший тренер „Нымме Калью“ получил всю сумму, а клуб освобожден от трансферного бана

23 мая ФИФА постановила, что „Калью“ должен выплатить Эдди Кардозе, который тренировал клуб в прошлом сезоне, компенсацию в размере почти 36 000 евро за досрочное расторжение контракта. Невыплата денег в течение 45 дней могла привести к запрету двукратным чемпионам Эстонии на регистрацию новых игроков до тех пор, пока сумма не будет выплачена в полном объеме.

Президент „Калью“ Куно Техва, который находится в Чехии по работе, и адвокат Кардозу Дуарте Коста подтвердили Soccernet.ee, что бывший тренер получил всю сумму. Это означает, что „Калью“ свободен от международного трансферного бана, а значит, снова может подписывать новых игроков из-за границы.

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