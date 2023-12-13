„Начало конца ископаемого топлива“. О чем договорились на климатическом саммите COP28

В соглашении содержится призыв постепенно уходить „от ископаемых энергоресурсов в энергетике, честным, упорядоченным и справедливым путем, ускорив работу в этом направлении в текущем критически важном десятилетии, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в соответствии с возможностями научного прогресса“.

Как недавно объяснял наш корреспондент Николай Воронин, углеродной нейтральности (или „net zero“, то есть „чистого ноля“) мир достигнет тогда, когда концентрация в атмосфере углекислого и других парниковых газов стабилизируется и перестанет стремительно расти.

Участники COP28 надеются, что новое соглашение позволит к 2030 году утроить объем использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, вместо угля, нефти и газа.

Что в соглашении?

Текст соглашения занимает 21 страницу и содержит более 200 пунктов.

В нем содержится призыв к странам внести свой вклад в отказ от ископаемого топлива. Это первый случай, когда в соглашении прописано сокращение использования угля, нефти и газа, чтобы удержать повышение глобальной температуры ниже ключевого порога в 1,5 °C (об этом страны-участницы договорились на саммите в Париже в 2015 году).

Соглашение признает, что выбросы в атмосферу от использования ископаемого топлива достигнут пика до 2025 года в развитых странах, а в развивающихся государствах он, возможно, случится еще позже.

Документ отмечает недостаточность финансирования, которое богатые страны сейчас предоставляют бедным для перехода на возобновляемые источники энергии. Однако участники COP28 не стали требовать, чтобы обеспеченная часть мира делала больше для решения этой проблемы.

В тексте также нет упоминания о сокращении выбросов метана, которое было в предыдущих итоговых документах.