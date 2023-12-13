В Нарве началось строительство нового дома. Впервые за 30 лет

Строительство в Нарве начинается на улице Раудсилла 1. По планам тартуской строительной фирмы AS VALLIKRAAVI KINNISVARA рядом с пятикроновым видом при хорошем стечении обстоятельств они построят комплексный жилой район из пяти элитных зданий. Первый дом хотят сдать уже летом 2025 года.

Участок земли у реки принадлежит строительной фирме с 2016 года. На создание детальной планировки у строителей ушло три года. На проектирование - еще год. В 2021 году компания начала подготовительные работы для строительства дома. Она подала ходатайство, чтобы получить разрешения на строительство, запланированное на весну 2022 года. Но война внесла свои коррективы. По словам Яанно Мерилоо, она изменила геополитическую и экономическую ситуацию. Но в этом году фирма все-таки решилась на строительство, так как появилась какая-то определенность, в том числе в отношении цен на стройматериалы. А в 2022 году были проблемы не только с ростом цен, но и даже просто с возможностью получить какие-то необходимые стройматериалы.

Строители считают само место уникальным. Они рассчитывают, что вид из окон новых домов привлечет покупателей квартир. Модная среда вокруг и современные материалы, вид, планировка внутри помогут потенциальным покупателям остановить свой выбор на их домах.

„Мы планируем построить жилые площади, надеемся, что они будут востребованы учителями, которых ждет Нарва, - сказал Яанно Мерилоо. - Может быть, нашими покупателями станут специалисты-инженеры, которые приедут в Ида-Вирумаа работать на завод Магнитов“.