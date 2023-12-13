Признаки отчаяния. Почему третий визит Зеленского в США не привел к выделению нового пакета помощи

Демократы предлагают направить средства для укрепления безопасности на границе США в рамках общего пакета на сумму 110 млрд долларов, включающего помощь Украине, Израилю и Тайваню. Но республиканцы добиваются полного пересмотра принципов, по которым американское правительство обращается с мигрантами без документов, просящими в США убежище.

Атмосфера визита президента Украины отражает общее настроение в Вашингтоне, где вопрос выделения дополнительных средств Украине связан с внутриполитической борьбой вокруг американской политики в области миграции.

А визит Зеленского в Белый дом прошел с минимальной помпой — и подобный подход не был случайным. Произошедшее, разумеется, нельзя расценить как прощальное похлопывание по спине с дежурной улыбкой и словами „удачи тебе“, хотя кому-то может показаться именно так. Зеленский проехал полмира, чтобы попытаться улучшить шансы на получение американской помощи, но на деле этого не произошло.

Но на этот раз все выглядит совершенно иначе. Зеленский встретился с американскими сенаторами за закрытыми дверями. Он провел совещание со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который после этого даже не появился перед камерами вместе с президентом Украины.

Когда Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон в прошлом году, его с восторгом приветствовали на совместной сессии обеих палат Конгресса США и торжественно принимали в Белом доме. Вскоре после этого США одобрили пакет помощи Украине на сумму 50 млрд долларов, который помог усилиям Киева, прикладываемым к возвращению территории, потерянной после начала российского вторжения.

Но по результатам этого визита украинского президента ни Зеленский, ни Байден не могут похвастаться чем-то конкретным.

В действиях Зеленского сквозит отчаяние, поскольку сейчас, возможно, решается судьба его страны. Но в отчаянии и президент США Джо Байден , поскольку считает войну в Украине решающей битвой в мировом конфликте между демократическими государствами и автократическими режимами.

Это перевод комментария вашингтонского корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь .

После встречи с Зеленским во вторник утром республиканские сенаторы не скрывали, что считают ситуацию на американской границе более важным фактором национальной безопасности, хотя и сочувствуют судьбе Украины.

„Я им восхищаюсь, но он не поменял моей точки зрения на то, что нам необходимо делать“, — сказал Би-би-си республиканский сенатор Линдси Грэм, один из тех, кого долгое время причисляли к „ястребам“ американской внешней политики. „Я знаю, что должно произойти, чтобы мы пришли к соглашению. Я хочу обеспечить безопасность нашей границы“, — добавил он.

Теперь у Байдена остается только два варианта: либо и дальше пытаться убедить республиканцев смягчить свою позицию по вопросу миграции, либо пойти на уступки, которые очень не понравятся левому крылу Демократической партии.

Пока все похоже на то, что республиканцы готовы ждать момента, когда помощь Киеву закончится. Таким образом они смогут одержать победу над демократами, которая очень понравится их избирателям, давно выступавшим против новых денег для Украины.

Кроме того, нынешняя ситуация способна углубить раскол в стане демократов, что тоже улучшает республиканские шансы на президентских выборах в следующем году.

К тому же иммиграционная реформа — возможно, не единственное препятствие для выделения новой помощи Украине. После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что военная помощь зависит от „четкой стратегии“ и соответствующего надзора со стороны Конгресса.

„Они нам не объяснили, какова стратегия по окончанию [войны]“, — сказал он при этом.

Подобные формулировки могут означать, что даже если в Сенате будет достигнута договоренность, это еще не гарантирует прохождение пакета в Палате представителей, разделенной между двумя партиями практически наполовину.

Во время совместной пресс-конференции после долго дня, заполненного встречами, Зеленский и Байден пытались представить результаты своих усилий (кажется, бесплодных) в оптимистическом ключе.