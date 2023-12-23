ФОТО И ВИДЕО | Горхоллу действительно пришел конец? Архитектор: „Боюсь, у них нет денег даже на снос“

Мы запечатлели внутреннее и внешнее величие и упадок таллиннского Горхолла. Поговорили со смотрителем здания Пеэтером, который уже многие годы следит там за порядком, архитектором Райне Карпом, художником и создателем огромного занавеса-гобелена Энном Пылдроосом. А мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал подробности новой концепции.

Горхолл — это больше, чем просто большой зал

Есть люди, у которых с этим местом связано много воспоминаний, но уже выросли целые поколения, которые так и не побывали в этом здании.

Гигантский комплекс, построенный к летним московским Олимпийским играм 1980 года, именовался таллиннским Дворцом культуры и спорта имени В.И. Ленина. Имя Ленина он потерял после восстановления независимости Эстонии.

Один из архитекторов здания, Райне Карп, рассказывает, что в 1970-х годах много говорили о том, что Таллинну нужен большой ледовый дворец. Однако, поскольку в то время хоккей в Эстонии не был популярен, архитекторы убедили власти, что разумнее будет построить большой концертный зал, а рядом с ним открыть ледовую арену меньшего размера.

Мы фотографируем Горхолл зимой, и красочные граффити, которыми расписан исторический известняк, засыпаны пушистым снегом. Выделяются только чистые линии и контуры — здание выглядит новым и свежим, таким, каким мог бы выглядеть макет на столе архитектора.