ФОТО И ВИДЕО | Горхоллу действительно пришел конец? Архитектор: „Боюсь, у них нет денег даже на снос“(35)
В Таллинне придумали очередную концепцию развития территории вокруг Горхолла, ради воплощения в жизнь которой само здание может быть снесено. По этому случаю журналисты Eesti Päevaleht отправились сказать объекту последнее „прощай“.
Мы запечатлели внутреннее и внешнее величие и упадок таллиннского Горхолла. Поговорили со смотрителем здания Пеэтером, который уже многие годы следит там за порядком, архитектором Райне Карпом, художником и создателем огромного занавеса-гобелена Энном Пылдроосом. А мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал подробности новой концепции.
Горхолл — это больше, чем просто большой зал
Есть люди, у которых с этим местом связано много воспоминаний, но уже выросли целые поколения, которые так и не побывали в этом здании.
Гигантский комплекс, построенный к летним московским Олимпийским играм 1980 года, именовался таллиннским Дворцом культуры и спорта имени В.И. Ленина. Имя Ленина он потерял после восстановления независимости Эстонии.
Один из архитекторов здания, Райне Карп, рассказывает, что в 1970-х годах много говорили о том, что Таллинну нужен большой ледовый дворец. Однако, поскольку в то время хоккей в Эстонии не был популярен, архитекторы убедили власти, что разумнее будет построить большой концертный зал, а рядом с ним открыть ледовую арену меньшего размера.