ПОДКАСТ | История успеха: как уйти из найма и открыть студию звукозаписи

Мы позвали Михаила рассказать о том, как он ушел из найма и начал собственное дело. Студия, построенная собственными руками, когда-то планировалась быть всего-лишь пространством для создания музыки в компании друзей, а теперь она стала одной из немногих в Эстонии студий звукозаписи профессионального уровня, работающей на трёх языках. В этом эпизоде много юмора и даже можно услышать голос Деда Мороза, но самое главное - это история про уход с найма, предпринимательство и тернистый путь к мечте.