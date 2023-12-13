ПОДКАСТ | История успеха: как уйти из найма и открыть студию звукозаписи
Как уйти из найма и открыть студию звукозаписи? В последнем выпуске уходящего года у нас в гостях Михаил - звукорежиссер, актер дубляжа и основатель музыкальной студии Richter Studio. Слушайте подкаст!
Мы позвали Михаила рассказать о том, как он ушел из найма и начал собственное дело. Студия, построенная собственными руками, когда-то планировалась быть всего-лишь пространством для создания музыки в компании друзей, а теперь она стала одной из немногих в Эстонии студий звукозаписи профессионального уровня, работающей на трёх языках. В этом эпизоде много юмора и даже можно услышать голос Деда Мороза, но самое главное - это история про уход с найма, предпринимательство и тернистый путь к мечте.
Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах.
Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.