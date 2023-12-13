О деньгах. Просто!
13.12.2023, 16:30

ПОДКАСТ | История успеха: как уйти из найма и открыть студию звукозаписи

 
Юлия Каминскии
Алина Йохансон
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Как уйти из найма и открыть студию звукозаписи? В последнем выпуске уходящего года у нас в гостях Михаил - звукорежиссер, актер дубляжа и основатель музыкальной студии Richter Studio. Слушайте подкаст!

Мы позвали Михаила рассказать о том, как он ушел из найма и начал собственное дело. Студия, построенная собственными руками, когда-то планировалась быть всего-лишь пространством для создания музыки в компании друзей, а теперь она стала одной из немногих в Эстонии студий звукозаписи профессионального уровня, работающей на трёх языках. В этом эпизоде много юмора и даже можно услышать голос Деда Мороза, но самое главное - это история про уход с найма, предпринимательство и тернистый путь к мечте.

Тайм-коды:

  • 00:25 Знакомство

  • 00:40 Выбор профессии и учеба

  • 05:15 Первая работа и нетривиальные задания

  • 10:27 Проба себя в роли актера дубляжа

  • 13:32 Неожиданное окончание найма

  • 17:15 Исчезновение дохода

  • 18:23 Начало предпринимательства

  • 22:17 Зарождение студии

  • 26:10 Преодоление себя

  • 27:15 Подготовка к открытию фирмы

  • 31:18 О Richter Studio

  • 34:20 Особенности предпринимательства

  • 36:16 О клиентах и курьезах

  • 39:07 Напутственные слова

  • 45:07 Поздравление от Деда Мороза

Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах.

Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

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