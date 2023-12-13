ПОДКАСТ | Возвращение сборных России в командных видах спорта обернулось бы в Париже новой кровью в бассейне

Российских и белорусских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже. Это решение не понравилось многим атлетам: они не хотят делить пьедестал с представителями страны-агрессора. В России чиновники тоже не были рады подобному раскладу: выступать нужно будет под нейтральным статусом, без флага, гимна, к тому же есть запрет на командные виды спорта и участников из государственных клубов.

Должна ли Эстония бойкотировать Игры? Что делать российским спортсменам, которые мечтают выступить на Олимпиаде? Как раньше проходили соревнования во время военных конфликтов? Об этом и не только в подкасте „Бей-Беги“.

„Россиян допустили в некоторых личных видах спорта - там спортивные федерации сами решают, можно ли им ехать, выполнили ли они нормативы. Но не в командах, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - Никто не хочет повторения 1956 года и знаменитой „Крови в бассейне“, когда во время ватерпольного матча СССР - Венгрия вспыхнула массовая драка стенка на стенку. Матч проходил вскоре после того, как советские войска подавили восстание в Венгрии“.

„В пику Олимпиаде российские власти собираются в следующем году провести собственные Игры дружбы. Такое уже было в 1984 году, когда Советский Союз решил бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе, - напоминает Станислав Мереминский. - Полное ощущение, что российское начальство и пропагандисты в просто откопали пожелтевшие методички по агитации и пыльные подшивки газет полувековой давности. Как говорится, все уже было“.