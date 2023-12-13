ВИДЕО | Гринч раскаялся? В Кохтла-Ярве женщина стащила фигурки праздничных оленей, но... вернула их на место

„Эти олени были сторожами елки“, - уточнил Сергей Листов, фотограф-любитель и автор поста.

Сергей выложил на своей странице видео „преступления“ с камеры видеонаблюдения, установленной на доме. Он написал, что похожие кражи уже случались в его дворе, но после публикации видео воры все возвращали в течение суток. „В основном ссылались на то, что были пьяные и бес попутал“, - сказал Сергей, вспоминая предыдущие истории.

Рядом с домом жильцы создали прекрасный сад, так что предыдущие кражи были в основном связаны с цветами или летней подсветкой сада, а вот оленей стащили впервые. Впрочем, и поставили оленей первый раз. Об этом саде RusDelfi уже рассказывал.

Видео собрало больше 34 000 просмотров, а сам пост набрал почти 700 репостов. В комментариях пользователи сети осуждали воришку, удивлялись, что это сделали не подростки, а взрослая женщина. „Надеюсь, увидит себя или кто-то из близких передаст, да олени вернутся на своё место... Стыдоба, честное слово...“ - подобными комментариями люди выражали эмоции и поддерживали хозяина пропавших оленей.

„Конечно сами очень удивлены, что это событие привлекло там много внимания, - поделился впечатлением с репортером RusDelfi Листов. - Сотни комментариев, при этом все позитивные. Вот она сила социальных медиа, работают лучше полиции“.

Жители дома решили не унывать, вместо этого они установили рядом с елкой новых оленей, но уже на электрической нитке.

„Мы так просто не сдаемся, - написал Листов и показал фото елки. - Зимняя сказка продолжается. У нас новые олени и теперь их больше“.

Спустя три дня Сергей выложил новое видео и написал: „Маленькое рождественское чудо случилось: наши олени вернулись! Всем светлых праздников!“

Жители дома решили не подавать заявление в полицию. „Горе-снегурочка-Гринч и так хапнула славы, так что урок получила большой - не в тот двор зашла“, - ответил репортеру Сергей Листов.

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