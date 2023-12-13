Правда ли, что Николай II участвовал в создании Федеральной резервной системы США?

Для объяснения его происхождения Сироткин предложил фантастическую и не подкреплённую ни одним источником теорию. По его словам, ещё с 1890-х годов российский министр финансов Сергей Витте вёл тайные переговоры с финансовыми кругами Европы и Америки о создании мировой федеральной валютной системы. Обсуждения шли, в частности, на международных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 годах. Для реализации этого плана Николай II якобы и начал с 1908 года перевозить за океан золото. По утверждению Сироткина, до 1913 года в США было отправлено не менее двух десятков кораблей с царским золотом, однако из-за начала Первой мировой войны проект не был реализован. Историк признавал, что проект не упоминается ни в известных мемуарах Витте, ни в документах, но считал, что его скрывали из соображений секретности.

Отметим, что Сироткин напрямую не утверждал, что царское золото в США легло в основу уставного капитала ФРС — эта идея возникла, вероятно, в 2012 году, спустя семь лет после смерти историка. В то время в российской блогосфере и СМИ начал распространяться слух о том, что в декабре 2012 года истекает право ФРС эмитировать доллары, из-за чего США ждёт финансовый крах. В действительности в 1913 году право эмиссии было дано ФРС на 20 лет, но уже в 1927 году оно стало бессрочным. Идея о том, что Николай II был одним из главных пайщиков ФРС, высказывается, например, в опубликованной 22 ноября 2012 года статье некоего М. А. Жукова. Разумеется, никакие доказательства ни в этой, ни в других публикациях на эту тему не приводятся, но в дальнейшем сторонники гипотезы о российском золоте в уставном капитале ФРС уже представляли её как непреложную истину. Например, именно так её излагает в многочисленных публикациях и роликах блогер Сергей Желенков (или Жиленков), позиционирующий себя как историка царской семьи (в открытых источниках „Проверено“ не нашло никаких сведений о его образовании и академической карьере).