Правда ли, что Николай II участвовал в создании Федеральной резервной системы США?
В интернете можно встретить публикации о том, что американский финансовый регулятор был основан благодаря золоту, которое передали в пользу Вашингтона по поручению российского императора. Мы проверили, насколько обоснованны подобные утверждения.
В многочисленных публикациях в блогах, соцсетях и некоторых СМИ утверждается, что император Николай II сыграл важную роль в создании Федеральной резервной системы (ФРС) США — отправленное по его приказу за океан царское золото якобы стало основой учредительного капитала ФРС. В некоторых случаях даже приводятся конкретные числа: в Америку перевезли 48,6 тонны золота (в отдельных случаях — 48 600 тонн, что примерно в шесть раз больше нынешнего золотого запаса США, крупнейшего в мире), что составило 88,8% всех паёв. Согласно наиболее экзотическим версиям, золото было предоставлено в аренду на 100 лет, что позволяет современной России требовать его возврата, а также накопившихся процентов. Российские экземпляры соглашения якобы хранились в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН в Москве и были уничтожены во время пожара в январе 2015 года.
Прежде всего следует разобраться, что такое ФРС и как она возникла. С 1830-х годов в США не существовало единого Центрального банка — из-за этого ситуация на финансовых рынках не всегда была достаточно стабильной, периодически происходили банковские кризисы. После одного из них, так называемой банковской паники 1907 года, федеральные власти начали готовить реформу. Поскольку между представителями Республиканской и Демократической партий существовали резкие противоречия (первые требовали создания частного и независимого единого Центробанка, вторые выступали за контролируемую государством децентрализованную систему), учреждённая в декабре 1913 года ФРС стала результатом компромисса. По закону о её создании территория страны делилась на 12 финансовых округов, в каждой учреждался свой федеральный резервный банк. Их уставные капиталы формировались за счёт продажи акций, которые могли приобрести только банки, зарегистрированные в соответствующем финансовом округе. Эти акции федеральных банков не подлежали купле, продаже, обмену или залогу. Если для учреждения какого-либо федерального банка не удавалось таким образом собрать минимум $4 млн, допускался выпуск обычных биржевых акций, которые могли бы приобрести любые компании и частные лица, в том числе иностранцы. Однако на практике к этой мере ни в одном случае прибегать не пришлось. Для координации деятельности федеральных банков был создан Совет управляющих ФРС из семи человек, имеющий статус независимого федерального агентства США (его члены назначаются президентом и утверждаются Сенатом).
Версию об участии царского капитала в создании ФРС, насколько можно судить, впервые выдвинул много десятилетий спустя американский моряк и искатель сокровищ Мартин Байерл. С конца 1970-х годов он занимался поисками останков океанского лайнера Republic, затонувшего в 1909 году у берегов США из-за столкновения с другим судном. Republic принадлежал фешенебельной компании White Star Line (позднее она спустила на воду „Титаник“), на борту было много богатых пассажиров, и сразу после катастрофы в прессе начали циркулировать слухи, что лайнер перевозил крупную сумму в золоте. Байерл, обнаружив останки судна, в 1987 году организовал поисковую операцию, в ходе которой, однако, ценности найти не удалось. Он не сдался и со временем начал выдвигать всё более экстравагантные теории о грузе Republic. Байерл представил их на специальном сайте, а в 2013 году опубликовал книгу „Сокровища царя: затонувший лайнер White Star с тайной на миллиард долларов“. Гипотеза Байерла, не подкреплённая, по его собственному признанию, ни одним прямым свидетельством, состояла в том, что Republic, шедший из Нью-Йорка в Гибралтар, вёз американские золотые монеты на общую сумму примерно $3 млн, которые якобы были частью крупного международного займа правительству Российской империи.
В феврале 2000 года представитель Байерла поделился этой гипотезой с российским историком Владленом Сироткиным, который в советское время специализировался на наполеоновской эпохе, а в 90-е переключился на тему русского золота за границей (опубликованные им книги на эту тему вызвали серьёзную критику со стороны коллег). Свои новые открытия Сироткин представил в вышедшей в 2003 году книге „Золотые клондайки России“. В отличие от предыдущих работ историка, она не претендовала даже на видимость научности: отсутствовали ссылки на источники, а приведённая в конце библиография включала главным образом статьи в СМИ и ни одного архивного документа. Сироткин взял за основу гипотезу Байерла, но значительно изменил и расцветил её. Так, по его утверждению, Republic шёл не из Нью-Йорка в Гибралтар, как было на самом деле, а из Гибралтара в Нью-Йорк. Благодаря этому груз лайнера можно было представить уже не как американский заём Николаю II, а как русское золото, направлявшееся в Америку.
Для объяснения его происхождения Сироткин предложил фантастическую и не подкреплённую ни одним источником теорию. По его словам, ещё с 1890-х годов российский министр финансов Сергей Витте вёл тайные переговоры с финансовыми кругами Европы и Америки о создании мировой федеральной валютной системы. Обсуждения шли, в частности, на международных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 годах. Для реализации этого плана Николай II якобы и начал с 1908 года перевозить за океан золото. По утверждению Сироткина, до 1913 года в США было отправлено не менее двух десятков кораблей с царским золотом, однако из-за начала Первой мировой войны проект не был реализован. Историк признавал, что проект не упоминается ни в известных мемуарах Витте, ни в документах, но считал, что его скрывали из соображений секретности.
Отметим, что Сироткин напрямую не утверждал, что царское золото в США легло в основу уставного капитала ФРС — эта идея возникла, вероятно, в 2012 году, спустя семь лет после смерти историка. В то время в российской блогосфере и СМИ начал распространяться слух о том, что в декабре 2012 года истекает право ФРС эмитировать доллары, из-за чего США ждёт финансовый крах. В действительности в 1913 году право эмиссии было дано ФРС на 20 лет, но уже в 1927 году оно стало бессрочным. Идея о том, что Николай II был одним из главных пайщиков ФРС, высказывается, например, в опубликованной 22 ноября 2012 года статье некоего М. А. Жукова. Разумеется, никакие доказательства ни в этой, ни в других публикациях на эту тему не приводятся, но в дальнейшем сторонники гипотезы о российском золоте в уставном капитале ФРС уже представляли её как непреложную истину. Например, именно так её излагает в многочисленных публикациях и роликах блогер Сергей Желенков (или Жиленков), позиционирующий себя как историка царской семьи (в открытых источниках „Проверено“ не нашло никаких сведений о его образовании и академической карьере).
Таким образом, Николай II, как и другие иностранцы, не был акционером ФРС США. Рассказы о царском золоте, якобы отправленном перед Первой мировой войной по приказу российского императора в Америку, представляют собой конспирологические теории, появившиеся много десятилетий спустя и не имеющие никакого документального подтверждения.
Итог: Неправда