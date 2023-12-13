Зеленский прилетел в Осло на саммит северных стран и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Скандинавию с необъявленным визитом. Утром в среду, 13 декабря, его самолет, прилетев из Вашингтона, приземлился в Осло. В соцсетях украинский лидер написал, что он прибыл в Норвегию для участия во втором саммите Украина - Северная Европа.

„Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель - безопасность и справедливый и прочный мир на континенте“, - указал Зеленский.

Ожидается, что на двусторонних переговорах с участниками саммита среди прочего будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в развязанной Москвой войне. В программе визита президента Украины, по его словам, также запланированы аудиенция у короля Норвегии Харальда V, посещение норвежского парламента стортинга, встречи с местными политиками и предпринимателями.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре написал в Facebook, что „тепло приветствует“ Зеленского в Норвегии“, добавив, что Норвегия „будет продолжать поддерживать оборону Украины“ в ее борьбе за свободу и демократию. „Это также важно для нашей свободы и безопасности. Это одна из тех тем, о которых мы с Зеленским будем говорить сегодня на встрече“, - подчеркнул он.

Последний раз Владимир Зеленский встречался с лидерами стран Северной Европы на саммите в Хельсинки в мае 2023 года. Как сообщили в канцелярии президента Финляндии, саммит в Осло является продолжением данного формата. По данным норвежских СМИ, это первый визит украинского президента в Норвегию.

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