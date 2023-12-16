ПОДКАСТ | Один вопрос работодателю и вам точно поднимут зарплату: как выживать во время кризиса?

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„В кризис принято говорить: денег нет, все плохо, цены растут. Но это время нужно использовать с пользой, - говорит предприниматель, основатель компании Disly Виктория Алейникова. - Нужно понять, какие у меня есть навыки и возможности, которые можно монетизировать. Почти любые умения или хобби можно продать. Если вы не знаете, с чего начать - пусть ваши друзья скажут, что вы хорошо умеете делать и за чем они бы к вам обратились“.

По ее словам, даже кассир может найти то, на чем дополнительно заработать. „У человека могут быть свои таланты. Кто-то любит историю, он может работать гидом или на частных мероприятиях рассказывать про историю. Главное начать, поставить себе цель, продумать план и просто делать“.

Как попросить надбавку к зарплате? „Это проблема, с которой сталкиваются многие. За что вы сами бы подняли зарплату, будучи руководителем? Во-первых, нужно подготовиться. Можно рассказать, чего ты добился за год и какие у тебя цели на будущее. Самый идеальный вопрос: чему я могу научиться, чтобы быть полезным и чтобы вы стали мне больше платить? Я не представляю, как отказать в таком случае. Все компании хотят оптимизировать расходы. Если разговор будет конструктивным, если работодатель поймет, почему он должен повысить вам зарплату - то все получится, так люди и растут“, - посоветовала Виктория Алейникова.

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