Портал digilugu.ee закрыт. Вместо него - новый(3)
В сотрудничестве с Кассой здоровья и Центром информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK) был создан новый Портал здоровья с интернет-адресом www.terviseportaal.ee, который заменил предыдущий Портал для пациентов www.digilugu.ee.
Интернет-сайт digilugu.ee был закрыт одновременно с запуском Портала здоровья. Если по старой привычке человек зайдет на адрес www.digilugu.ee, он будет автоматически перенаправлен на страницу Портала здоровья.
„Поскольку прежний сайт работал уже более 15 лет и технологически несколько устарел, возникла потребность в создании нового портала, ведь доступность к медицинским данным должна идти в ногу со временем“, - объяснила Кади Адамсон, руководитель проекта Портала здоровья в Центре информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK).
По словам Евгения Николаевского, руководителя проекта Портала здоровья в Кассе здоровья, новый сайт предлагает удобный и понятный доступ к медицинским данным и является воротами для использования различных услуг из сферы здравоохранения.
„На первом этапе Портал здоровья будет предлагать людям те услуги, связанные со здоровьем, которые также были доступны на старом Портале пациента digilugu.ee. Благодаря новому порталу мы повысили удобство пользования - теперь люди получили более удобный доступ к медицинской информации, а различные темы категоризированы более логично“, - рассказал Николаевский.
Перед входом на личную страницу Портала здоровья пользователь видит главную интернет-страницу с информацией о том, как сохранить свое здоровье. На ней будет содержаться различная научно обоснованная медицинская информация. После идентификации на входе на личную страницу Портала здоровья сначала открывается вид „Мой рабочий стол“, в котором отображаются следующие записи на прием, невыкупленные рецепты, обследования, анализы и приемы за последние шесть месяцев, а также рекомендации по вакцинации. В качестве новой функции людям стала доступна „Моя история здоровья“, с помощью которой можно детально фильтровать информацию, касающуюся приемов, анализов, обследований, вакцинаций, а также данные, связанные с неотложной помощью, госпитализацией или операциями. Также был добавлен ряд небольших дополнений к услугам.
В ближайшее время, помимо функции дополнения деклараций о состоянии здоровья и волеизъявлений, планируется добавить возможность дополнять данные о здоровье себя и своих близких, а также заполнять анкеты оценки состояния, которые предоставляются перед приемом. Помимо вышеперечисленного, в 2024 году частью Портала здоровья станет дигитальная регистратура, которая в будущем больше не будет находиться на отдельном сайте. Благодаря этому пациенту будет проще бронировать время приема или менять и отменять свои записи на прием.
В скором будущем для Портала здоровья будут созданы новые информационно-технологические решения, которые позволят повысить участие и ответственность человека в принятии решений, связанных со здоровьем. „Одна из наиболее востребованных пользователями опций нового портала — получение уведомлений о рецептах, вакцинациях и записях к врачу. Услуга будет добавлена на портал здоровья в течение 2024 года, и тогда люди смогут заказать получение уведомлений по SMS или электронной почте“, - подтвердил Евгений Николаевский.
В разработке Портала здоровья участвовали пользователи из разных групп, в том числе люди с нарушениями зрения. „Мы попросили людей оставить отзыв и попросили их протестировать первые готовые услуги на сайте. На сегодняшний день все отзывы от участников тестирования обработаны и внесены соответствующие изменения. Кроме того, в уже процессе обновления портала мы учитывали применение технологических решений, предполагающих, что портал не придется снова заменять через десять лет, а можно будет постоянно дополнять новыми и необходимыми функциями“, — рассказала Кади Адамсон.
При необходимости люди могут оставить отзыв о новом Портале здоровья. Это можно сделать с помощью кнопки „Отзыв“ в правой части портала или напрямую, отправив электронное письмо в службу поддержки пользователей TEHIK по адресу abi@tehik.ee. Отзывы и предложения пользователей чрезвычайно важны для создания максимально комфортного и удобного для всех жителей Эстонии интернет-портала.
Разработку Портала здоровья софинансировал Европейский фонд регионального развития, а его общая стоимость составила 1,24 миллиона евро.
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