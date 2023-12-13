Портал digilugu.ee закрыт. Вместо него - новый

Интернет-сайт digilugu.ee был закрыт одновременно с запуском Портала здоровья. Если по старой привычке человек зайдет на адрес www.digilugu.ee, он будет автоматически перенаправлен на страницу Портала здоровья.

„Поскольку прежний сайт работал уже более 15 лет и технологически несколько устарел, возникла потребность в создании нового портала, ведь доступность к медицинским данным должна идти в ногу со временем“, - объяснила Кади Адамсон, руководитель проекта Портала здоровья в Центре информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK).

По словам Евгения Николаевского, руководителя проекта Портала здоровья в Кассе здоровья, новый сайт предлагает удобный и понятный доступ к медицинским данным и является воротами для использования различных услуг из сферы здравоохранения.

„На первом этапе Портал здоровья будет предлагать людям те услуги, связанные со здоровьем, которые также были доступны на старом Портале пациента digilugu.ee. Благодаря новому порталу мы повысили удобство пользования - теперь люди получили более удобный доступ к медицинской информации, а различные темы категоризированы более логично“, - рассказал Николаевский.

Перед входом на личную страницу Портала здоровья пользователь видит главную интернет-страницу с информацией о том, как сохранить свое здоровье. На ней будет содержаться различная научно обоснованная медицинская информация. После идентификации на входе на личную страницу Портала здоровья сначала открывается вид „Мой рабочий стол“, в котором отображаются следующие записи на прием, невыкупленные рецепты, обследования, анализы и приемы за последние шесть месяцев, а также рекомендации по вакцинации. В качестве новой функции людям стала доступна „Моя история здоровья“, с помощью которой можно детально фильтровать информацию, касающуюся приемов, анализов, обследований, вакцинаций, а также данные, связанные с неотложной помощью, госпитализацией или операциями. Также был добавлен ряд небольших дополнений к услугам.