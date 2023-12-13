Байден встретится с Зеленским: „Задержка в помощи Киеву будет подарком для Путина“

США приближаются к тому, чтобы потерять способность оказывать Украине военную помощь в ситуации, когда Конгресс не одобряет для нее дополнительного финансирования. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция пресс-конференции шла на Youtube-канале Белого дома.

Байден указал, что США будут „продолжать поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор“, пока это возможно. При этом он отметил, что возможность США предоставления помощи Украине сокращается. „Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят“, - сказал президент.

Глава Белого дома на встрече с Зеленским заявил, что если Конгресс не успеет одобрить дополнительное финансирование, это станет „самым большим рождественским подарком“ для Владимира Путина.

Владимир Зеленский не намерен идти на территориальные уступки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку от Белого дома и от Конгресса США несмотря на то, что пока не достигнуты договоренности по выделению дополнительных средств на помощь Киеву. Зеленский указал также, что Украине необходимо „быстрее работать с замороженными российскими активами“, составляющими более 300 миллиардов долларов. „Мы должны использовать их для защиты от российского террора“, - подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины объявил в Белом доме о целях Украины на 2024 год - „лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции“. Зеленский также заявил, что не представляет возможными какие-либо территориальные уступки для урегулирования конфликта, отвечая на соответствующий вопрос.

Разногласия в США по поводу финансирования Украины