ВИДЕО | Зеленский провел „откровенную встречу“ с сенаторами США

По словам украинского президента, встреча в Сенате США была „дружественной и откровенной“. Она „является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию“, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, он изложил сенаторам ситуацию с безопасностью и экономикой в Украине и подчеркнул всю необходимость „сохранения жизненно необходимой американской поддержки“.

Зеленский также поблагодарил лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла за консолидацию двухпартийной поддержки Украины.

Шумер: Мощная встреча с Зеленским

В свою очередь Шумер назвал встречу сенаторов с Зеленским „очень мощной“. По его словам, украинский лидер „очень подробно изложил“ потребности своей страны и варианты возможной помощи Соединенных Штатов Украине, а также пояснил, как эта поддержка может помочь Киеву одержать победу. „Если он получит необходимую помощь, он победит“, - цитирует слова Шумера телеканал CNN. Лидер демократов в Сенате также подчеркнул, что в случае поражения Украины выиграет президент РФ Владимир Путин, а „это очень-очень опасно для Соединенных Штатов“.

В свою очередь республиканец Том Тиллис сообщил CNN, что в ходе встречи затрагивалась и проблема коррупции в Украине.

Конгресс США еще не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов (56,5 млрд евро) сроком на год, а также 14,3 млрд долларов (13,1 млрд евро) на усиление обороны Израиля. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.