Санкции и авиация: насколько надежны еще самолеты в России?

Подобных инцидентов в будущем будет становиться больше, уверен директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Он отмечает, что каждый воздушный борт должен проходить плановый ремонт раз в полтора года. Заменять изношенные или поврежденные запчасти можно снятыми с других самолетов, российским авиакомпаниям официально разрешено разбирать их на запчасти, отмечает Ланецкий.

Позже появились новые сообщения: кабина пилот ов Airbus А319 авиакомпании „ Россия “ разгерметизировалась, а в тот же день Boeing 737 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт вылета из-за помпажа обоих двигателей - пассажиры сняли на телефоны, как языки пламени вырываются из турбин. В авиакомпании подчеркнули, что возгорания двигателей не было, „произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы моторов“. Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв.

В декабре 2023 года в России было как минимум четыре нештатных ситуации на борту авиалайнеров. У самолета Airbus A321 „Аэрофлота“ отказал один из двигателей, в салоне Boeing-777 той же авиакомпании произошло короткое замыкание и возгорание.

Опрошенные DW эксперты считают, что „запаса прочности“ российского авиапрома хватит, чтобы в ближайшее время обеспечивать безопасность полетов. Необходимые запчасти достают разными способами: с помощью контрабанды или разбирая на них старые самолеты. Но этого, говорят эксперты, недостаточно для того, чтобы и через пять лет полностью удовлетворять спрос на запчасти и тем самым исключать крупные авиакатастрофы.

Российская гражданская авиация находится под беспрецедентными международными санкциями из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Уже почти два года в Россию запрещено поставлять запасные части для самолетов. К тому же около 500 самолетов - почти половина российского флота - не могут вылетать из российского воздушного пространства. Это связано с иностранными лизинг одателями, которые требуют вернуть им воздушные суда.

Такой „авиаканнибализм“ можно будет продолжать несколько лет, но затем понадобятся новые поставки, особенно в условиях, когда комплексного ремонтного обслуживания шасси и двигателей в России практически нет, говорит Ланецкий. База для ремонта шасси есть, правда, в Иране, но там срок выполнения заказа составляет 7 месяцев вместо стандартного одного и с сомнительным качеством, отмечает эксперт.

Еще проблематичнее ситуация обстоит с двигателями. Ограниченные возможности для их ремонта - но только двигателей двух типов - есть лишь у одного дочернего предприятия S7. „Есть еще наработки иранцев, но все это не покрывает потребности и половины плановых ремонтов российских авиакомпаний“, - говорит Ланецкий.

По информации издания „Коммерсантъ“, из-за сложностей c двигателями для Airbus авиакомпании S7 пришлось сократить текущее осенне-зимнее расписание на 10-15%. „Пока авиакомпании обходятся заменой на двигатели с нелетающих самолетов. Но это временная мера, позволяющая выиграть несколько лет, потом проблема станет острой. Но и сейчас в случае внеплановых происшествий - попала в двигатель птица или камень, и проблема его ремонта становиться трудно решаемой“, - заключает Ланецкий.

Что считать мелкой поломкой?

Пилотам в России рекомендовали бережно относиться к авиационной технике, особенно к двигателям и шасси, рассказал бывший российский пилот Михаил (он попросил не раскрывать своего настоящего имени). Около года назад он переехал в США, до этого проработав в России около 10 лет, в том числе полгода во время действия санкций. Михаил рассказал, что в рекомендательных письмах советуют использовать взлет с уменьшенной тягой и незначительно изменить технику торможения.