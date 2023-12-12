Правда ли, что в меню одного из киевских кафе после убийства Ильи Кивы появились котлеты по-кивски?

Примечательно, что в Сети есть только один ролик, автор которого запечатлел на камеру этот пункт в меню неназванного киевского кафе, хотя он определённо должен был привлечь внимание посетителей. На видео слышны голоса, звуки столовых приборов и посуды, то есть действие разворачивается в довольно оживлённом заведении. Обычно в кафе или ресторанах есть как минимум несколько экземпляров меню, что дало бы возможность узнать о котлетах по-кивски сразу множеству людей.

В Украине бывший народный депутат Илья Кива считался одним из главных предателей. После появления новости о его убийстве местные интернет-пользователи опубликовали многочисленные мемы . Однако исследование открытых источников показывает, что видеозапись о котлетах по-кивски распространялась почти исключительно на российских и пророссийских ресурсах, а вот на проукраинских интереса не вызвала.

Рассмотрим поподробнее само меню. Во-первых, их на видео два: основное и то самое меню бизнес-ланча со скандальными котлетами.

Обращает на себя внимание написание: котлета „по кивски“. По правилам украинского языка подобные наречия пишутся через дефис и, в отличие от русского, с мягким знаком в суффиксе: „по-кивськи“.

В буклете для бизнес-ланча нет никаких признаков, которые позволили бы опознать заведение, чего нельзя сказать об основном меню. Обилие названий, связанных с Арменией (салаты „По-еревански“, „Джермук“, „Арарат“, „Ануш“, „Ван“, „Гарун“ и т. д.), говорит о том, что видео могло быть снято в армянском ресторане. Нередко одно из блюд носит имя заведения, так получилось и здесь: буквы „ук“, которые можно различить в левой верхней части основного меню, выводят нас на кафе кавказской и украинской кухни „Джермук“, расположенное в Подольском районе на севере Киева.

Как можно убедиться на сайте заведения, его меню и основное меню из ролика полностью идентичны. Салфетницы на фотографиях из отзывов и на видео тоже весьма похожи.

А вот меню бизнес-ланча на сайте кафе „Джермук“ отсутствует. Большинство блюд из этого буклета в основном меню ресторана не встречаются, а совпадающие различаются по ценам: грибной крем-суп в одном случае стоит 110 гривен, а в другом — 165, морс — 40 и 80 соответственно, а вместо одного кофе из буклета за 70 гривен в основном меню указаны несколько видов по цене от 45 до 60 гривен. Отметим также, что в оригинальном меню слово „по-ереванськи“ написано на украинском без ошибок, в отличие от вышеупомянутого примера с котлетами.

„Проверено“ связалось с кафе „Джермук“ и попросило прокомментировать вирусное видео. Менеджер заведения сказала, что не понимает, каким образом их меню попало на запись, и категорически опровергла существование в их заведении котлет по-кивски. „Мы такой ерундой не занимаемся“, — отметила она.

По данным сервиса TGStat, первым Telegram-каналом, опубликовавшим видео, стал 7 ноября в 12:52 по московскому времени пророссийский „Шейх Тамир“. Этот канал неоднократно был уличён „Проверено“ в распространении фейков об Украине.

Таким образом, в ролике мы видим настоящее меню киевского кафе „Джермук“ и фальшивый буклет бизнес-ланча, причём, судя по первым кадрам, он выкладывается на стол только в момент съёмки — вполне возможно, его принёс с собой, а затем унёс автор видео.