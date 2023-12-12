Правда ли, что в меню одного из киевских кафе после убийства Ильи Кивы появились котлеты по-кивски?
В начале декабря 2023 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что владельцы кафе в украинской столице решили поглумиться над гибелью пророссийского политика. Мы проверили, насколько обоснованны такие утверждения.
6 декабря в Подмосковье был убит бывший народный депутат Украины Илья Кива, который перед началом полномасштабного российского вторжения покинул родную страну и в дальнейшем активно участвовал в пропагандистских эфирах уже с территории России. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за убийством может стоять Служба национальной безопасности Украины.На следующий день по Сети разошлось 12-секундное видео, снятое, судя по антуражу, в некоем заведении общественного питания. На этих кадрах в украиноязычном меню бизнес-ланча можно увидеть специальное блюдо дня под названием „котлета по кивски“, проиллюстрированное фотографией экс-депутата. Судя по оформлению, видео с подписью „Зашли с подругой в кафе, а тут такое. Котлету мы заказали“ могло быть опубликовано в сториз в соцсетях.Новость об этой акции, якобы организованной в одном из киевских кафе, вскоре обошла такие СМИ, как „Рен-ТВ“, „Известия“, „Комсомольская правда“, „Лента новостей Запорожья“, „Лента новостей Бердянска“ и „Политикус“. О ней также рассказали Telegram-каналы „Наблюдатель“ (182 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (147 000), Voblya (133 000), „Шейх Тамир“ (120 000), „Александр Семченко“ (84 000), „С места события“ (72 000) и „Правда России“ (64 000).
В Украине бывший народный депутат Илья Кива считался одним из главных предателей. После появления новости о его убийстве местные интернет-пользователи опубликовали многочисленные мемы. Однако исследование открытых источников показывает, что видеозапись о котлетах по-кивски распространялась почти исключительно на российских и пророссийских ресурсах, а вот на проукраинских интереса не вызвала.
Примечательно, что в Сети есть только один ролик, автор которого запечатлел на камеру этот пункт в меню неназванного киевского кафе, хотя он определённо должен был привлечь внимание посетителей. На видео слышны голоса, звуки столовых приборов и посуды, то есть действие разворачивается в довольно оживлённом заведении. Обычно в кафе или ресторанах есть как минимум несколько экземпляров меню, что дало бы возможность узнать о котлетах по-кивски сразу множеству людей.
Рассмотрим поподробнее само меню. Во-первых, их на видео два: основное и то самое меню бизнес-ланча со скандальными котлетами.
Обращает на себя внимание написание: котлета „по кивски“. По правилам украинского языка подобные наречия пишутся через дефис и, в отличие от русского, с мягким знаком в суффиксе: „по-кивськи“.
В буклете для бизнес-ланча нет никаких признаков, которые позволили бы опознать заведение, чего нельзя сказать об основном меню. Обилие названий, связанных с Арменией (салаты „По-еревански“, „Джермук“, „Арарат“, „Ануш“, „Ван“, „Гарун“ и т. д.), говорит о том, что видео могло быть снято в армянском ресторане. Нередко одно из блюд носит имя заведения, так получилось и здесь: буквы „ук“, которые можно различить в левой верхней части основного меню, выводят нас на кафе кавказской и украинской кухни „Джермук“, расположенное в Подольском районе на севере Киева.
Как можно убедиться на сайте заведения, его меню и основное меню из ролика полностью идентичны. Салфетницы на фотографиях из отзывов и на видео тоже весьма похожи.
А вот меню бизнес-ланча на сайте кафе „Джермук“ отсутствует. Большинство блюд из этого буклета в основном меню ресторана не встречаются, а совпадающие различаются по ценам: грибной крем-суп в одном случае стоит 110 гривен, а в другом — 165, морс — 40 и 80 соответственно, а вместо одного кофе из буклета за 70 гривен в основном меню указаны несколько видов по цене от 45 до 60 гривен. Отметим также, что в оригинальном меню слово „по-ереванськи“ написано на украинском без ошибок, в отличие от вышеупомянутого примера с котлетами.
„Проверено“ связалось с кафе „Джермук“ и попросило прокомментировать вирусное видео. Менеджер заведения сказала, что не понимает, каким образом их меню попало на запись, и категорически опровергла существование в их заведении котлет по-кивски. „Мы такой ерундой не занимаемся“, — отметила она.
По данным сервиса TGStat, первым Telegram-каналом, опубликовавшим видео, стал 7 ноября в 12:52 по московскому времени пророссийский „Шейх Тамир“. Этот канал неоднократно был уличён „Проверено“ в распространении фейков об Украине.
Таким образом, в ролике мы видим настоящее меню киевского кафе „Джермук“ и фальшивый буклет бизнес-ланча, причём, судя по первым кадрам, он выкладывается на стол только в момент съёмки — вполне возможно, его принёс с собой, а затем унёс автор видео.
Итог: Фейк