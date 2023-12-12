Правительство Финляндии решило открыть два погранпункта на границе с Россией

Глава МВД Мари Рантанен (ИФ) рассказала, что новое решение действует до 14 января 2024 года. По словам министра, правительство внимательно следит за событиями на восточной границе и при необходимости пункты пропуска можно будет снова быстро закрыть.

Орпо подчеркнул, что решение было принято единогласно и тоже отметил, что правительство может быстро принять новое решение, если ситуация с беженцами возобновится после открытия границы.

За последние две недели ни один проситель убежища не пытался пересечь восточную границу. Через другие пункты пропуска, по оценкам представителя Пограничной службы Микко Лехмуса, соискателей убежища прибыло около двадцати за это время.

Лехмус отметил, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex помогает финским пограничникам патрулировать границу.

Кроме того Орпо заверил, что такое решение не было принято, поскольку канцлер юстиции, контролируя законность мер, счел, что для полного закрытия больше нет юридических оснований.

Журналисты спросили, почему открыли именно эти два пункта. По словам Лехмуса, таким образом люди, которые живут по обе стороны границы, смогут посещать своих родственников. Также эти пункты пропуска наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок.

Журналисты также спросили, повлияло ли на открытие двух пограничных переходов в большей степени обращение за международной защитой или критика со стороны лиц с двойным гражданством или дипломатов. Глава МВД сослалась на закон о пограничной охране, в котором подчеркивается „соразмерность и необходимость“ мер.

– Пока прибывающих было ноль человек, и мы хотим открыть некоторые пункты пропуска для разного движения, если же явление, которое мы видели более двух недель назад, повторится, то границу зароют. За всеми этими действиями стоит защита национальной безопасности, – ответила Рантанен.

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