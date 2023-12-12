РЕЙТИНГИ | Выборы, автоналог и искусственный интеллект: что искали в Google жители Эстонии в этом году?

Ежегодно Google собирает самые популярные в поисковых запросах ключевые слова и в декабре публикует результаты в сводке слов года (Year in Search). В этом году также исполнилось 25 лет со дня создания сверхпопулярной поисковой системы Google.

По словам руководителя по развитию бизнеса Google в Эстонии Кристины Рандвер, анализ результатов поисковой системы Google помогает лучше понять глобальные тенденции, а также наиболее важные события и темы в разбивке по странам: „Анализ данных поисковой системы Google предоставляет важную информацию о том, что больше всего влияет на людей и интересует их: от политики и технологий до знаменитостей и спортивных событий. На основе такого анализа можно делать различные выводы относительно потребительских привычек, а также разрабатывать новые технологические решения“.

В этом году самыми популярными запросами среди жителей Эстонии, как и ожидалось, стали выборы этого года и калькулятор вступающего в силу в новом году автоналога. Также популярны связанные с искусственным интеллектом темы.

Сводка результатов поиска Google также показывает, какие культурные события оказались в этом году наиболее важными. Жители Эстонии чаще всего искали сведения о Евровидении, конкурсе Eesti laul и The Weeknd. Среди спортивных мероприятий чащи всего искали информацию о Rally Estonia, Уимблдоне и Тартуском марафоне. Самыми популярными фильмами стали „Оппенгеймер“ и „Барби“, а третьим по популярности оказался эстонский фильм „Невесты с изъяном“.

В рейтинге поисковой системы Google также ежегодно отражаются результаты поиска людей, к сожалению, нас покинувших. В Эстонии чаще всего искали информацию о теле- и радиожурналисте Олафе Суудере, американском звездном актере Мэттью Перри и любимой актрисе Ите Эвер.

Поисковая система Google также активно используется в качестве словаря и для поиска значения слов. В этом году эстонцы больше всего искали значение слов „melomaan“ („меломан“), „liiderlik“ („развратный“) и „tüüne“ („безмятежный“).