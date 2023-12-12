МНЕНИЕ | Кто составит „конкуренцию“ Путину на выборах: „Темная лошадка“ из Ржева и безнадёжный Надеждин

Совет Федерации 4 декабря утвердил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года, через пару дней Владимир Путин на встрече с военными объявил о том, что будет баллотироваться в президенты России в пятый раз в своей карьере. Такое право он получил после поправок в Конституцию РФ, внесенных летом 2020 года.

Именно тогда впервые было проведено трехдневное голосование, которое вошло в историю, как „голосование на пеньках“, когда участие в нем можно было принять во дворе и подъезде собственного дома. В марте 2024 года в трехдневном режиме пройдут выборы президента России. В условиях продолжающейся уже год и десять месяцев войны в Украине российские власти постараются провести эти так называемые выборы без сюрпризов. Но для того, чтобы антивоенному избирателю, который решит прийти на участки 15-17 марта, было за кого голосовать, ему нужно дать комфортного для Кремля кандидата. Мы расскажем вам о тех, кто может попасть в избирательный бюллетень и стать спойлерами, но ни в коем случае не соперниками Владимира Путина.