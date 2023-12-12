Президенты стран Балтии: МОК должен отменить решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду

„Это очень неутешительное решение, и я все еще надеюсь, что оно может быть пересмотрено, что его можно исправить. Мы все видим реакцию разных федераций, и я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами или разрушениями. Поэтому очень неприятно видеть такие решения сейчас, на критическом этапе войны в Украине“, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа на встрече в Таллине, сообщает tribuna.com.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что считает решение МОК неприемлемым „и как гражданин, и как человек, любящий спорт“.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что это решение подрывает „некоторые из ключевых принципов олимпийского движения“.

„Я думаю, что если ничего не изменится, то увидеть украинских или латвийских спортсменов там [на Олимпиаде] будет очень сложно. Но, конечно, это решения, которые должны приниматься правительством и спортивным сообществом каждой страны, и они должны быть хорошо скоординированы и продуманы с партнерами-единомышленниками, включая Украину. Страны Балтии и другие европейские страны недовольны такими решениями“, - сказал Ринкевич.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

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