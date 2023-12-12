Кохтла-Ярве продолжит использовать систему „умных“ переходов, установленную в рамках конкурса инноваций от Технополя

Это модульная система, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы заранее избегать заторов между участниками дорожного движения и транспортными средствами. Основная задача Умного пешеходного перехода — повысить осведомленность участников дорожного движения в его окрестностях и предупредить участников дорожного движения о возможных опасных ситуациях. Для привлечения внимания и бдительности участников дорожного движения в системе предусмотрен светофор с непрерывной подсветкой пешеходного перехода и предупреждающими светодиодными огнями. Кроме того, система собирает в режиме реального времени данные о трафике и окружающей среде.

По окончании пилотного проекта, город должен был решить, продолжать ли использовать эту систему. И решение было принято в пользу инноваций!

„Чтобы создать новые оплачиваемые рабочие места в Кохтла-Ярве, нам необходимо больше инвестировать в инновации, которые помогают находить новые умные решения. Качественные решения, в первую очередь, основываются на анализе данных, а не на простых предположениях. Поэтому я считаю очень важным использовать предлагаемые Bercman Technologies интеллектуальные датчики, на основе данных которых мы можем принимать взвешенные и лучшие решения“, — сказал мэр Кохтла-Ярве Хенри Касело.

Речь идет об „умном“ сборе данных. Так, выяснилось, что за полгода на одном из участков, где установлена система, Ярвекюла теэ, 70, проехало почти миллион транспортных средств. Кроме того, вдобавок к сбору остальных данных, система фиксировала нарушения, в том числе, превышение скорости, и считала пересекающих дорогу пешеходов.

„Это решение является важным вкладом в подготовку строительного проекта, поскольку его статистику можно использовать для исследования безопасности на дороге, поскольку собранные статистические данные дают представление об интенсивности дорожного движения, превышении скорости, количестве пешеходов и т. д.“, — отметил вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу.