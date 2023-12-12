Кохтла-Ярве продолжит использовать систему „умных“ переходов, установленную в рамках конкурса инноваций от Технополя
Более полугода в Кохтла-Ярве, единственном самоуправлении Ида-Вирумаа, которое активно участвует в программе Умного города от Технополя, тестировалась уникальная инновационная система - „умные пешеходные переходы“ от компании Bercman Technologies.
Это модульная система, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы заранее избегать заторов между участниками дорожного движения и транспортными средствами. Основная задача Умного пешеходного перехода — повысить осведомленность участников дорожного движения в его окрестностях и предупредить участников дорожного движения о возможных опасных ситуациях. Для привлечения внимания и бдительности участников дорожного движения в системе предусмотрен светофор с непрерывной подсветкой пешеходного перехода и предупреждающими светодиодными огнями. Кроме того, система собирает в режиме реального времени данные о трафике и окружающей среде.
По окончании пилотного проекта, город должен был решить, продолжать ли использовать эту систему. И решение было принято в пользу инноваций!
„Чтобы создать новые оплачиваемые рабочие места в Кохтла-Ярве, нам необходимо больше инвестировать в инновации, которые помогают находить новые умные решения. Качественные решения, в первую очередь, основываются на анализе данных, а не на простых предположениях. Поэтому я считаю очень важным использовать предлагаемые Bercman Technologies интеллектуальные датчики, на основе данных которых мы можем принимать взвешенные и лучшие решения“, — сказал мэр Кохтла-Ярве Хенри Касело.
Речь идет об „умном“ сборе данных. Так, выяснилось, что за полгода на одном из участков, где установлена система, Ярвекюла теэ, 70, проехало почти миллион транспортных средств. Кроме того, вдобавок к сбору остальных данных, система фиксировала нарушения, в том числе, превышение скорости, и считала пересекающих дорогу пешеходов.
„Это решение является важным вкладом в подготовку строительного проекта, поскольку его статистику можно использовать для исследования безопасности на дороге, поскольку собранные статистические данные дают представление об интенсивности дорожного движения, превышении скорости, количестве пешеходов и т. д.“, — отметил вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу.
Курирующая программу Умного города со стороны Технополя Ольга Курдовская уверена в том, что участие самоуправлений в конкурсе инноваций дает взаимную выгоду обеим сторонам: для предприятий это возможность протестировать свой продукт, для самоуправления - получить бонус в виде умного решения, призванного улучшить городскую среду и принести пользу жителям.
„Кохтла-Ярве стал примером для остальных самоуправлений Ида-Вирумаа, мы продолжаем ждать участия и со стороны других городов Северо-востока. Недавно к программе умного города присоединился, например, Пярну, и это - огромный вклад в то, чтобы технологии могли развиваться дальше. Мы надеялись, что, вдохновившись, к проекту присоединится Нарва или Силламяэ, но Пярну успел раньше, увидев результат“ - рассказала Ольга Курдовская.
По ее словам, таким компаниям как Bercman Technologies важно оттачивать свой продукт, дополнять его новыми разработками, совершенствовать, и сделать они это могут с помощью площадок, на которых возможно тестировать умные решения и которые находятся во владении самоуправлений. Именно эту возможность предоставляет Технополь, предлагая посредничество и консультационную поддержку обеим сторонам проекта. Кроме того, подчеркивает представитель Технополя, собранные данные могут использоваться и в более широком смысле - для различных научных исследований, анализа безопасности, оценки рисков и проч.
Глава Bercman Technologies Март Сууркаськ подчеркивает, что для них всегда была важна безопасность пешеходов. „Я искренне верю, что у пешеходов Кохтла-Ярве теперь есть возможность безопаснее переходить дорогу, а собранные данные могут быть полезны местному самоуправлению при принятии взвешенных решений“, - подытожил результат пилотного проекта Март Сууркаськ.
Инновационный фонд Кохтла-Ярве был основан в 2021 году. Цель конкурса инноваций – начать использовать новые решения умного города, которые сделают Кохтла-Ярве более современным, дружелюбным по отношению к населению и окружающей среде, экологичным и открытым.
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