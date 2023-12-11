Партия „Право и справедливость“ потеряла власть в Польше. Теперь премьером должен стать Туск

Теперь премьер-министром должен быть назначен лидер партии „Гражданская платформа“ и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Туск также возглавлял правительство Польши с 2007 по 2014 год.

Голоса за вотум доверия кабинету Моравецкого отдали 190 депутатов Сейма, а 266 выступили против.

Президент Польши Анджей Дуда выдвинул Моравецкого на должность премьера, несмотря на то, что „Право и справедливость“ не смогла получить большинство на прошедших в октябре парламентских выборах. Поэтому сегодняшнее вынесение вотума недоверия было ожидаемым, хотя из-за решения Дуды появление нового правительства отложилось на несколько недель.

В результате октябрьского голосования ПиС набрала 35,38% голосов, ее главный соперник, „Гражданская коалиция“ Туска — 30,7%, „Третий путь“ — 14,4%, „Левица“ — 8,61%, а ультраправая „Конфедерация“ — 7,16%.

Суммарным большинством в Сейме сейчас обладает коалиция во главе с Туском — она состоит из партий, занявших на выборах второе, третье и четвертое места: „Гражданская коалиция“, „Третий путь“ и „Левица“.

Ожидается, что парламент должен дать Туску право на формирование нового кабинета уже в понедельник, а во вторник депутаты проголосуют за вынесение ему вотума доверия. Одним из новых министров должен стать Радослав Сикорский, который был главой Министерства иностранных дел Польши во времена премьерства Туска.

Трудные отношения с ЕС

Новое правительство в числе прочего намерено улучшить отношения Польши с Европейским союзом, резко ухудшившиеся за время правления „Права и справедливости“.

В том числе Туск хочет принять меры для восстановления независимости судебной системы, которая, по мнению сторонников Туска и европейских чиновников, подвергалась нападкам при прежнем правительстве.

„Мы работаем над целым рядом мер, которые в максимально возможной степени восстановят верховенство права“, — говорил об этом Туск.