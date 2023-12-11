Партия „Право и справедливость“ потеряла власть в Польше. Теперь премьером должен стать Туск(7)
Правая партия „Право и справедливость“ потеряла власть в Польше после восьми лет, в течение которых ее представители возглавляли правительство страны. Большинство депутатов недавно избранного Сейма проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету во главе с представителем „Права и справедливости“ Матеушем Моравецким, пишет Би-би-си.
Теперь премьер-министром должен быть назначен лидер партии „Гражданская платформа“ и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Туск также возглавлял правительство Польши с 2007 по 2014 год.
Голоса за вотум доверия кабинету Моравецкого отдали 190 депутатов Сейма, а 266 выступили против.
Президент Польши Анджей Дуда выдвинул Моравецкого на должность премьера, несмотря на то, что „Право и справедливость“ не смогла получить большинство на прошедших в октябре парламентских выборах. Поэтому сегодняшнее вынесение вотума недоверия было ожидаемым, хотя из-за решения Дуды появление нового правительства отложилось на несколько недель.
В результате октябрьского голосования ПиС набрала 35,38% голосов, ее главный соперник, „Гражданская коалиция“ Туска — 30,7%, „Третий путь“ — 14,4%, „Левица“ — 8,61%, а ультраправая „Конфедерация“ — 7,16%.
Суммарным большинством в Сейме сейчас обладает коалиция во главе с Туском — она состоит из партий, занявших на выборах второе, третье и четвертое места: „Гражданская коалиция“, „Третий путь“ и „Левица“.
Ожидается, что парламент должен дать Туску право на формирование нового кабинета уже в понедельник, а во вторник депутаты проголосуют за вынесение ему вотума доверия. Одним из новых министров должен стать Радослав Сикорский, который был главой Министерства иностранных дел Польши во времена премьерства Туска.
Трудные отношения с ЕС
Новое правительство в числе прочего намерено улучшить отношения Польши с Европейским союзом, резко ухудшившиеся за время правления „Права и справедливости“.
В том числе Туск хочет принять меры для восстановления независимости судебной системы, которая, по мнению сторонников Туска и европейских чиновников, подвергалась нападкам при прежнем правительстве.
„Мы работаем над целым рядом мер, которые в максимально возможной степени восстановят верховенство права“, — говорил об этом Туск.
Он обещал разблокировать финансирование Польши со стороны ЕС на сумму 36 млрд евро, которое было заморожено из-за проведенной предыдущим кабинетом реформы судебной системы.
Туск также намерен пересмотреть принятое в 2020 году судебное решение о запрете абортов в большинстве случаев и укрепить защиту прав ЛГБТ-людей.
Однако реализовывать эти задачи Туску придется в условиях, когда президентом страны до 2025 года будет оставаться сторонник „Права и справедливости“ Анджей Дуда.
Принятые парламентом страны законы должен подписывать президент — и он также обладает правом вето, для преодоления которого у Туска и его сторонников нет достаточного числа голосов.
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