Адвокату Алексея Навального сообщили, что оппозиционный политик больше не числится в колонии ИК-6
Соратники оппозиционера Алексея Навального, отбывающего 19-летний срок в колонии строгого режима, в течение шести дней не могли получить информацию о нем. В понедельник в колонии наконец заявили, что заключенного Навального у них больше нет, но где он — не сказали, пишет Би-би-си.
„Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются“, — написала в соцсети Х пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (в реестре „иноагентов“).
Соратник политика Иван Жданов (также внесен в России в реестр „иноагентов“) утверждает, что адвокаты Навального не нашли его и в ИК-7 — единственной колонии особого режима во Владимирской области.
„Это значит, что он может быть где угодно. Что хуже всего — может несколько недель быть на этапе“, — добавил другой соратник оппозиционера Леонид Волков.
Понедельник стал уже шестым днем с тех пор, как члены команды Навального потеряли возможность получить информацию о том, где он и что с ним.
11 декабря оппозиционера должны были подключить по видеосвязи к заседанию суда по его искам к колонии, однако этого вновь не произошло. По словам соратников политика, в администрации колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество.
Колония особого режима
В начале августа Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии, где находится Навальный, приговорил политика к 19 годам колонии особого режима по так называемому „экстремистскому делу“.
По этому делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. „Экстремистским сообществом“ власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).
Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
Суд над Навальным начался с того, что по ходатайству обвинения судья засекретил процесс. Всего в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.
Прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.
Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют осужденных к пожизненному лишению свободы или при „особо опасном рецидиве преступлений“ — в случае Навального обвинение опиралось на этот второй пункт.
До последнего времени Навальный находился во Владимирской области в колонии строгого режима.
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