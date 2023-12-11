Адвокату Алексея Навального сообщили, что оппозиционный политик больше не числится в колонии ИК-6

„Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются“, — написала в соцсети Х пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (в реестре „иноагентов“).

Соратник политика Иван Жданов (также внесен в России в реестр „иноагентов“) утверждает, что адвокаты Навального не нашли его и в ИК-7 — единственной колонии особого режима во Владимирской области.

„Это значит, что он может быть где угодно. Что хуже всего — может несколько недель быть на этапе“, — добавил другой соратник оппозиционера Леонид Волков.

Понедельник стал уже шестым днем с тех пор, как члены команды Навального потеряли возможность получить информацию о том, где он и что с ним.

11 декабря оппозиционера должны были подключить по видеосвязи к заседанию суда по его искам к колонии, однако этого вновь не произошло. По словам соратников политика, в администрации колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество.

Колония особого режима

В начале августа Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии, где находится Навальный, приговорил политика к 19 годам колонии особого режима по так называемому „экстремистскому делу“.

По этому делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. „Экстремистским сообществом“ власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Суд над Навальным начался с того, что по ходатайству обвинения судья засекретил процесс. Всего в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.