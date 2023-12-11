„Настало время действовать, времени почти не осталось!“ Публичное обращение к родителям детей с особыми потребностями(1)
У родителей детей с особыми потребностями больше нет времени ждать и надеяться на отсрочку или внесение изменений в закон о школе. Семьям важно уже сейчас подать заявление в комиссию Rajaleidja и получить решение в индивидуальном порядке,“ — заявила автор петиции по защите педагогов детей с особыми потребностями Анна Фаттахова после участия в дискуссии на телевидении.
У родителей детей с особыми потребностями больше нет времени ждать и надеяться на отсрочку или внесение изменений в закон о школе. Семьям важно уже сейчас подать заявление в комиссию Rajaleidja и получить решение в индивидуальном порядке Министр образования Кристина Каллас и представитель комиссии Rajaleidja на записи передачи „Своя правда“ на ETV+ 9 декабря подтвердили, что готовы учитывать медицинские диагнозы детей и в индивидуальном порядке выносить решения рекомендовать сохранение обучения на русском языке для детей в специальных группах детских садов и малых классах.
Родители детей с особыми потребностями уверены, что большинство детей справится с переходом на эстонский язык обучения, и школы смогут найти педагогов, имеющих опыт работы с особыми детьми и квалификацию С1 по языку. „В комиссию Rajaleidja стоит обращаться только по тем детям, у которых есть заключение врачей, отмечены серьезные речевые проблемы (отсутствие понимания или произношения), существуют опасность проявления нежелательного поведения при расстройстве аутистического спектра, приступов эпилепсии или других опасных реакций на увеличение языковой нагрузки в учебном заведении. Специалисты и педагоги поддерживают родителей в том, что необходимо делать исключения для ряда детей с конкретными проблемами здоровья“.
На эту тему был опубликован большой материал в Учительской газете и сделал публичное заявление по теме Cоюз родителей программы языкового погружения. Остается открытым вопрос, как местные самоуправления организуют исполнение индивидуальных решений Rajaleidja. Смогут ли открыть достаточное количество мест в каждом учебном заведении или будут объединять детей, которым рекомендован русский язык обучения по состоянию здоровья? Времени на раздумья практически не осталось. Я надеюсь, что все нуждающиеся дети получат необходимое решение от комиссии Rajaleidja, а самоуправления, школы и детские сады выполнят их на 100%. Никто не отменял и параграф 21 пункт 6 в Законе о школе: „При обучении учащегося с особыми образовательными потребностями в дополнение к эстонскому языку или вместо него может использоваться другой язык, если внешкольная консультационная группа установила, что обучение на эстонском языке невозможно из-за особенностей развития учащегося.“
Автор петиции просит родителей сообщать о невыполнении данного закона в информационный центр Особики (https://www.osobiki.ee/copy-of-мастерская) или по адресу kurekemtu@gmail.com.
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