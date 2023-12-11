„Настало время действовать, времени почти не осталось!“ Публичное обращение к родителям детей с особыми потребностями

У родителей детей с особыми потребностями больше нет времени ждать и надеяться на отсрочку или внесение изменений в закон о школе. Семьям важно уже сейчас подать заявление в комиссию Rajaleidja и получить решение в индивидуальном порядке Министр образования Кристина Каллас и представитель комиссии Rajaleidja на записи передачи „Своя правда“ на ETV+ 9 декабря подтвердили, что готовы учитывать медицинские диагнозы детей и в индивидуальном порядке выносить решения рекомендовать сохранение обучения на русском языке для детей в специальных группах детских садов и малых классах.

Родители детей с особыми потребностями уверены, что большинство детей справится с переходом на эстонский язык обучения, и школы смогут найти педагогов, имеющих опыт работы с особыми детьми и квалификацию С1 по языку. „В комиссию Rajaleidja стоит обращаться только по тем детям, у которых есть заключение врачей, отмечены серьезные речевые проблемы (отсутствие понимания или произношения), существуют опасность проявления нежелательного поведения при расстройстве аутистического спектра, приступов эпилепсии или других опасных реакций на увеличение языковой нагрузки в учебном заведении. Специалисты и педагоги поддерживают родителей в том, что необходимо делать исключения для ряда детей с конкретными проблемами здоровья“.