Politico: в преддверии выборов у Европарламента проблемы с кибербезопасностью

В документе, который на этой неделе IT-отдел Европарламента представил группе депутатов, следует, что спонсируемые иностранными правительствами атаки на ЕП стали более частыми и изощренными в сравнении с 2019 годом, когда выборы прошли в прошлый раз, пишет rus.delfi.lv. По мнению экспертов, пока что Европарламент не готов к столкновению с подобными угрозами, особенно в случае, если хакеры увеличат свои усилия.

С подобной оценкой согласны и опрошенные Politico евродепутаты и сотрудники администрации ЕП. „Мы стоим с голой задницей, и если кто-то захочет взломать нас, любой китайский или какой-то другой злоумышленник, он сможет это сделать“, — заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным. Как подчеркивают эксперты, наибольшая угроза исходит от российских хакеров и в меньшей степени от китайских.

Под угрозой, сказано в отчете, находятся внутренние учетные записи, данные и переписка депутатов, которые могут быть использованы для давления на политиков или срыва избирательных кампаний. Хакеры также могут попытаться скомпрометировать системы голосования, подсчета голосов и информационные системы, используемые на выборах, чтобы дискредитировать или подделать результаты. Вероятно и проведение кампаний по дезинформации в интернете.

Одной из брешей в структуре кибербезопасности ЕП может стать ее разрозненность — у каждой фракции своя инфраструктура и команда IT-специалистов. Во время избирательной кампании национальные и общеевропейские партии также подключаются к координации процессов, что, отмечает Poltico, еще сильнее усложняет контроль за безопасностью.

Ситуация становится еще более угрожающей в свете регулярных атак, которые на протяжении последних месяцев проводят связанные с российскими спецслужбами хакерские группировки. Среди них объединение Fancy Bear, которое за последние месяцы пыталось получить доступ к внутренним системам по крайней мере семи европейских правительств. Другая группировка, Killnet, в прошлом году провела DDoS-атаку на сайт Европарламента.