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12.12.2023, 19:44

ПОДКАСТ | Украинский блогер рассказала, с каким хейтом сталкивается в Эстонии

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Владимир Семерий
Таисия Билан
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Украинка Анастасия Черевко ведет популярный блог о жизни в Эстонии, рассказывает о ценах и местном укладе жизни. Слушайте ее историю в подкасте на украинском языке!

„Продать рекламу и заработать деньги можно даже с 500 подписчиками, – говорит Анастасия Черевко, TikTok и Instagram блогер. – Микроблог сейчас очень активно развивается!“

Настя рассказывает о своих первых шагах в СММ и таргете, ведет свой лайфстайл-блог и искренне делится действенными лайфхаками по раскрутке. Сейчас у нее аудитория в 5 тысяч человек.

Также в подкасте поднимаются темы языкового вопроса для украинцев в Эстонии, проживания в новой стране, работы блогеров, хейта и полезного контент для соотечественников в эмиграции: „TikTok я начала вести активно, когда уже была в Эстонии... Я начала выкладывать видео, например, сколько стоит жизнь в Эстонии. Такие темы, которые будут интересовать каждого украинца. Когда я приехала сюда, я искала хоть что-то и, к сожалению, ничего не нашла.

Я не могла ничего найти в TikTok, и начала записывать то, чтобы было интересно мне самой… Но самый большой хейт, конечно, от русскоязычных эстонцев или россиян, совсем не понимающих, почему мы здесь...“, - делится Анастасия в подкасте.

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0:50 - Хто така наша гостя і як її освіта пов’язана із СММ.

2:07 - Як починаються лайфстайл блоги та чому вибір впав на Instagram?

3:20 - Органічний розвиток аккаунту. що воно таке було?

4:47 - „Де зараз можна розвиватися органічно - це в TikTok“. Про Reels та саме тік-токи.

6:02 - Перший СММ-проект. Як таке починати? Короткий To-do list.

8:15 - Чи допомогла така розкрутка молодому бізнесу?

9:49 - Звідки прийшли перші підписники особистого блогу та звідки йдуть зараз?

11:17 - Про просування через Reels.

13:55 - TikTok. Трохи міфів про потрапляння в рекомендації та хештеги.

16:37 - Тіктоки про українців в Естонії та хейт під ними.

20:55 - Мовне питання та упередженне ставлення через це до біженці.

23:20 - Як вчити мову в онлайн режимі? Про ресурс Keeleklikk.

25:27 - Про естонський менталітет та можливості співпраці. Чи звертаються до українських інфлюєнцерів?

26:35 - Чому мікроблог зараз актуальний в рекламодавців?

„Заробити гроші, зробити рекламу можна з кількістю підписників навіть у 500 користувачів, – ділиться Анастасія Черевко, TikTok та Instagram блогерка. – Мікроблог зараз дуже активно розвивається!“

Настя розповідає про свої перші кроки в СММ та таргеті, веде свій лайфстай блог та щіро ділиться дієвими лайфхаками по розкрутці. Прості та дієві, вони допомогли дівчині набрати та утримати аудиторію в 5 тисяч людей.

Також в подкасті піднімаються теми мовного питання для українців в Естонії, пристосування, інфлюєнсерської роботи, хейту та корисрий контент саме для співвітчизників в еміграції:

„TikTik я почала вести активно коли вже була в Естонії... Я почала викладати відео, наприклад, скільки коштує життя в Естонії... Отакі всі теми, які будуть цікавити кожного українця. Коли я приїхала сюди, я шукала хоч щось і, нажаль, я нічого не знайшла.

... Я не могла нічого знайти в Тіктоці, тож почала записувати те, щоб було цікаво мені самій. ... Найбільший, звісно, хейт від російськомовних естонців або росіян, які зовсім не розуміють чому ми тут...“, - ділиться Анастасія у подкасті.

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