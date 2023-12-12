ПОДКАСТ | Украинский блогер рассказала, с каким хейтом сталкивается в Эстонии

„Продать рекламу и заработать деньги можно даже с 500 подписчиками, – говорит Анастасия Черевко, TikTok и Instagram блогер. – Микроблог сейчас очень активно развивается!“
Настя рассказывает о своих первых шагах в СММ и таргете, ведет свой лайфстайл-блог и искренне делится действенными лайфхаками по раскрутке. Сейчас у нее аудитория в 5 тысяч человек.
Также в подкасте поднимаются темы языкового вопроса для украинцев в Эстонии, проживания в новой стране, работы блогеров, хейта и полезного контент для соотечественников в эмиграции: „TikTok я начала вести активно, когда уже была в Эстонии... Я начала выкладывать видео, например, сколько стоит жизнь в Эстонии. Такие темы, которые будут интересовать каждого украинца. Когда я приехала сюда, я искала хоть что-то и, к сожалению, ничего не нашла.
Я не могла ничего найти в TikTok, и начала записывать то, чтобы было интересно мне самой… Но самый большой хейт, конечно, от русскоязычных эстонцев или россиян, совсем не понимающих, почему мы здесь...“, - делится Анастасия в подкасте.
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0:50 - Хто така наша гостя і як її освіта пов’язана із СММ.
2:07 - Як починаються лайфстайл блоги та чому вибір впав на Instagram?
3:20 - Органічний розвиток аккаунту. що воно таке було?
4:47 - „Де зараз можна розвиватися органічно - це в TikTok“. Про Reels та саме тік-токи.
6:02 - Перший СММ-проект. Як таке починати? Короткий To-do list.
8:15 - Чи допомогла така розкрутка молодому бізнесу?
9:49 - Звідки прийшли перші підписники особистого блогу та звідки йдуть зараз?
11:17 - Про просування через Reels.
13:55 - TikTok. Трохи міфів про потрапляння в рекомендації та хештеги.
16:37 - Тіктоки про українців в Естонії та хейт під ними.
20:55 - Мовне питання та упередженне ставлення через це до біженці.
23:20 - Як вчити мову в онлайн режимі? Про ресурс Keeleklikk.
25:27 - Про естонський менталітет та можливості співпраці. Чи звертаються до українських інфлюєнцерів?
26:35 - Чому мікроблог зараз актуальний в рекламодавців?
„Заробити гроші, зробити рекламу можна з кількістю підписників навіть у 500 користувачів, – ділиться Анастасія Черевко, TikTok та Instagram блогерка. – Мікроблог зараз дуже активно розвивається!“
Настя розповідає про свої перші кроки в СММ та таргеті, веде свій лайфстай блог та щіро ділиться дієвими лайфхаками по розкрутці. Прості та дієві, вони допомогли дівчині набрати та утримати аудиторію в 5 тисяч людей.
Також в подкасті піднімаються теми мовного питання для українців в Естонії, пристосування, інфлюєнсерської роботи, хейту та корисрий контент саме для співвітчизників в еміграції:
„TikTik я почала вести активно коли вже була в Естонії... Я почала викладати відео, наприклад, скільки коштує життя в Естонії... Отакі всі теми, які будуть цікавити кожного українця. Коли я приїхала сюди, я шукала хоч щось і, нажаль, я нічого не знайшла.
... Я не могла нічого знайти в Тіктоці, тож почала записувати те, щоб було цікаво мені самій. ... Найбільший, звісно, хейт від російськомовних естонців або росіян, які зовсім не розуміють чому ми тут...“, - ділиться Анастасія у подкасті.