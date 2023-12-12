ПОДКАСТ | Украинский блогер рассказала, с каким хейтом сталкивается в Эстонии

„Продать рекламу и заработать деньги можно даже с 500 подписчиками, – говорит Анастасия Черевко, TikTok и Instagram блогер. – Микроблог сейчас очень активно развивается!“

Настя рассказывает о своих первых шагах в СММ и таргете, ведет свой лайфстайл-блог и искренне делится действенными лайфхаками по раскрутке. Сейчас у нее аудитория в 5 тысяч человек.

Также в подкасте поднимаются темы языкового вопроса для украинцев в Эстонии, проживания в новой стране, работы блогеров, хейта и полезного контент для соотечественников в эмиграции: „TikTok я начала вести активно, когда уже была в Эстонии... Я начала выкладывать видео, например, сколько стоит жизнь в Эстонии. Такие темы, которые будут интересовать каждого украинца. Когда я приехала сюда, я искала хоть что-то и, к сожалению, ничего не нашла.

Я не могла ничего найти в TikTok, и начала записывать то, чтобы было интересно мне самой… Но самый большой хейт, конечно, от русскоязычных эстонцев или россиян, совсем не понимающих, почему мы здесь...“, - делится Анастасия в подкасте.

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0:50 - Хто така наша гостя і як її освіта пов’язана із СММ.

2:07 - Як починаються лайфстайл блоги та чому вибір впав на Instagram?

3:20 - Органічний розвиток аккаунту. що воно таке було?

4:47 - „Де зараз можна розвиватися органічно - це в TikTok“. Про Reels та саме тік-токи.

6:02 - Перший СММ-проект. Як таке починати? Короткий To-do list.

8:15 - Чи допомогла така розкрутка молодому бізнесу?

9:49 - Звідки прийшли перші підписники особистого блогу та звідки йдуть зараз?

11:17 - Про просування через Reels.

13:55 - TikTok. Трохи міфів про потрапляння в рекомендації та хештеги.

16:37 - Тіктоки про українців в Естонії та хейт під ними.

20:55 - Мовне питання та упередженне ставлення через це до біженці.

23:20 - Як вчити мову в онлайн режимі? Про ресурс Keeleklikk.

25:27 - Про естонський менталітет та можливості співпраці. Чи звертаються до українських інфлюєнцерів?

26:35 - Чому мікроблог зараз актуальний в рекламодавців?