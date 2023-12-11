ФОТО | Новоиспеченную чемпионку Энели Ефимову торжественно встретили в таллиннском аэропорту

На чемпионате Европы Ефимова выиграла золото на дистанции 100 м брассом и серебро на дистанции 50 м брассом. До этого ни одна эстонская спортсменка не занимала первое место на чемпионатах Европы по плаванию на короткой воде. В копилке трофеев Ефимовой также есть серебряная медаль в плавании на 100 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году.