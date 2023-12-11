Депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь для борьбы со „внутренними врагами“

Гурулев пожаловался на диверсии на железной дороге и пересказал свои беседы с „коллегами, которые в погонах ходят“.

„Говорю: „Мужики, а вот как?“ Они: „Очень просто, посмотрите, как это все происходит в Республике Беларусь“. Там, первое — смертная казнь. Второе, там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же. Сильно никуда не афишируя, сарафанное радио на всю Белоруссию моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Беларуси нету. Проблема решена“, — рассказал он.

Режиссер Карен Шахназаров во время шоу поддержал Гурулева и заяви, что казнь допустима во время войны в отношении исполнителей терактов.

„Там, где люди сознательно принимают решения еще и с материальным интересом, они сознательно взвешивают, какой будет результат. Не факт, что это полностью решит проблему, но, на мой взгляд, это все-таки сильно проредит число тех, кто собирается взрывать вагоны или тем более убивать людей на территории России“, — заявил Шахназаров.

После вторжения в Украину с регулярными предложениями возродить в России смертную казнь выступал экс-президент Дмитрий Медведев.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин в ноябре 2022 года говорил, что возвращение казни возможно лишь после изменения Конституции.

В апреле 2023-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снятие моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле.

После начала войны в Украине ООН зафиксировал как минимум 77 внесудебных казней над мирными жителями на оккупированных территориях со стороны России.

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