Правда ли, что пара из Казани назвала новорожденного сына Чушпаном?
В декабре 2023 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что именем новорожденного жителя Татарстана стало сленговое слово, которое популярность благодаря сериалу „Слово пацана“. Мы проверили правдивость подобных сообщений.
7 декабря по Telegram-каналам начала распространяться новость: семья Нигматуллиных из Казани решила назвать своего сына Чушпаном. Этим словом в вышедшем недавно сериале „Слово пацана: Кровь на асфальте“ называли безобидных отличников. „Почему мы выбрали такое имя для нашего сына? Мы смотрели сериал вместе с моей женой и решили, что такое имя придаст ещё больше веселья, чем, например, Адидас (кличка одного из главных героев. — Прим. ред.). Ведь сериал всем нравится, а ещё он про нашу родную Казань“, — приводят в некоторых публикациях слова отца ребёнка.По данным сервиса TGStat, в Telegram посты на эту тему посмотрели суммарно более 4 млн раз. Новостью поделились среди прочих каналы „Слово пацана“ (561 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Последние известия“ (294 000), „Труха⚡️Жесть 18+„ (293 000), „Баклажан“ (287 000), „Всевидящее око 🇺🇦 Украина | Новости“ (273 000), „Маяк“ (151 000), „Путин в Telegram“ (144 000) и „Трусы Навального“ (144 000). Рассказывали о новорождённом Чушпане и СМИ, в том числе Metro, News.ru, „Комсомольская правда“, ProKazan и „Главный региональный“.
Вышедший в ноябре на российских стримингах сериал „Слово пацана: Кровь на асфальте“ рассказывает о молодёжных бандах, существовавших в Казани в 1980-х годах. Главный герой ленты — тихий и прилежный школьник, который не входит ни в какие группировки (таких ребят „пацаны“ в сериале и называют чушпанами). „Слово пацана“ частично основано на книге казанского журналиста Роберта Гараева, который в юности недолгое время и сам входил в одну из банд.
„Слово пацана“ ещё до выхода финальных серий стало мегапопулярным, получило высокие оценки зрителей и критиков, возродило дискуссии о романтизации насилия и привлекло внимание российских властей. Глава комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор запретить показ сериала, потому что посмотревшие его подростки „пытаются копировать… противозаконные действия“. В то же время министерство культуры и информационной политики Украины, не упоминая название ленты, призвало украинцев не смотреть „Слово пацана“, поскольку оно „распространяет насилие и эстетику, присущую стране-агрессору“. О возможном запрете говорили и представители властей Казахстана.
Самая ранняя публикация о якобы родившемся в Казани ребёнке по имени Чушпан, которую смогло обнаружить „Проверено“ благодаря сервису TGStat, — пост, размещённый 7 декабря в 12:31 по московскому времени в Telegram-канале „Империя очень зла“ (49 000 просмотров). В тексте приводятся подробности, которые в дальнейшим цитировали другие медиа: номер роддома, фамилия родителей, комментарий отца и т. д.
Впрочем, пересказавшие новость СМИ и Telegram-каналы не прочитали описание профиля канала „Империя очень зла“, где сказано: „Осторожно, возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны“. Уже на следующий день автор канала опубликовал подборку со скриншотами публикаций, где его пост выдали за реальную новость. „Это была славная охота“, — говорится в подписи.
Изначально сатирические новости, опубликованные в канале „Империя очень зла“, не впервые расходятся по СМИ и соцсетям под видом настоящих. „Проверено“ уже разбирало похожие случаи с сообщениями о краже часов Аллы Пугачёвой и о заявлении актрисы Марии Шукшиной, что используемые в украинской армии системы залпового огня HIMARS якобы наводятся по координатам людей, привитых от коронавируса.
Итог: Сатирические новости