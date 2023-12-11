Правда ли, что пара из Казани назвала новорожденного сына Чушпаном?

„Слово пацана“ ещё до выхода финальных серий стало мегапопулярным, получило высокие оценки зрителей и критиков, возродило дискуссии о романтизации насилия и привлекло внимание российских властей. Глава комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор запретить показ сериала, потому что посмотревшие его подростки „пытаются копировать… противозаконные действия“. В то же время министерство культуры и информационной политики Украины, не упоминая название ленты, призвало украинцев не смотреть „Слово пацана“, поскольку оно „распространяет насилие и эстетику, присущую стране-агрессору“. О возможном запрете говорили и представители властей Казахстана.

Вышедший в ноябре на российских стримингах сериал „ Слово пацана: Кровь на асфальте “ рассказывает о молодёжных бандах, существовавших в Казани в 1980-х годах. Главный герой ленты — тихий и прилежный школьник, который не входит ни в какие группировки (таких ребят „пацаны“ в сериале и называют чушпанами). „Слово пацана“ частично основано на книге казанского журналиста Роберта Гараева, который в юности недолгое время и сам входил в одну из банд.

Самая ранняя публикация о якобы родившемся в Казани ребёнке по имени Чушпан, которую смогло обнаружить „Проверено“ благодаря сервису TGStat, — пост, размещённый 7 декабря в 12:31 по московскому времени в Telegram-канале „Империя очень зла“ (49 000 просмотров). В тексте приводятся подробности, которые в дальнейшим цитировали другие медиа: номер роддома, фамилия родителей, комментарий отца и т. д.

Впрочем, пересказавшие новость СМИ и Telegram-каналы не прочитали описание профиля канала „Империя очень зла“, где сказано: „Осторожно, возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны“. Уже на следующий день автор канала опубликовал подборку со скриншотами публикаций, где его пост выдали за реальную новость. „Это была славная охота“, — говорится в подписи.

Изначально сатирические новости, опубликованные в канале „Империя очень зла“, не впервые расходятся по СМИ и соцсетям под видом настоящих. „Проверено“ уже разбирало похожие случаи с сообщениями о краже часов Аллы Пугачёвой и о заявлении актрисы Марии Шукшиной, что используемые в украинской армии системы залпового огня HIMARS якобы наводятся по координатам людей, привитых от коронавируса.

Итог: Сатирические новости