FT: Оптимистические заявления Зеленского создают раскол между его командой и военным руководством

Ежедневные обращения Зеленского всегда содержат мысль о продвижении Украины вперед, которая должна внушить оптимизм как внутри страны, так и за рубежом, а плохие новости подвергаются строгой цензуре, пишет Би-би-си.

Поскольку в этом году Украина добилась немногих военных успехов, а поддержка Запада ослабевает, такая коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством, заявили источники Financial Times, в числе которых были и военные.

„Нам нужно добавить реализма, — сказал один из собеседников издания. — Мы должны проявлять в этом такую ​​же смелость, как и 24 февраля [2022 года]“.

Политические соперники начали открыто критиковать Зеленского, напоминает Financial Times, приводя в пример недавнее заявления мэра Киева Виталия Кличко.

Украинские военные, по данным издания, считают, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на местах становится очевидным, что не мотивирует украинцев или западных партнеров страны. Но Зеленский, говорится в статье, видит в оптимистическом настрое единственный способ успокоить сомневающихся и укрепить доверие украинского бизнеса, который остается важным источником налоговых поступлений для военных нужд.

„Если мы настроены пессимистично, мы можем ожидать, что [люди] перестанут развивать свой бизнес в Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу“, — сказал газете на условиях анонимности украинский чиновник.

Разногласия стали очевидными в начале ноября, когда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что война зашла в тупик. По словам источника Financial Times, откровенность Залужного „удивила многих украинцев“, а некоторые западные лидеры даже звонили в Киев, чтобы спросить, что это означает.