Спасатели приходят на помощь и в праздники, в будни: тушат охваченный огнем курятник, спасают собак

В субботу, 9 декабря, в 15.13 поступило сообщение о том, что в деревне Вана-Кастре в волости Кастре Тартуского уезда горит хлев. Когда прибыли спасатели, обустроенный в подсобном помещении курятник горел открытым пламенем. Пожар потушили в 16.16.

Огонь уничтожил курятник, в огне погибли 30 птиц. Согласно первоначальной оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара стал неправильно установленный дымоход отопительного устройства. Нагревающийся дымоход проходил слишком близко от частей строения из горючих материалов.

В 18.54 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Курессааре щенок грыз кость, и она застряла у него в зубах. Спасатели, которых вызвала обеспокоенная хозяйка, воспользовавшись кусачками, вытащили кость из пасти. Щенок не пострадал.

В 20.41 спасателей вызвали в поселок Мярьямяэ. Мужчина, выходя из автомобиля, не успел выпустить находившуюся в салоне собаку и заблокировал двери. Спасатели, воспользовавшись тем, что окно со стороны водителя было закрыто не полностью, сумели открыть дверь и выпустить пса.

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