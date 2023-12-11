Зеленский встретится с Байденом в Белом доме. Президенты обсудят помощь США Украине

Предстоящая встреча Байдена и Зеленского, сообщила пресс-служба Белого дома, должна „подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, когда он защищает себя от жестокого вторжения России“.

Также в рамках визита в США Зеленский, как ожидается, выступит на встрече членов сената, а также встретится со спикером нижней палаты конгресса США.

Владимир Зеленский 10 декабря прилетел в Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея, а также пообщался с лидерами других стран, приехавших на церемонию. Это — первый визит президента Украины в страны Латинской Америки после начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Конгресс США из-за внутриполитических разногласий пока не одобрил финансирование дальнейшей военной помощи Украины. В администрации президента США Джо Байдена подчеркивают, что уже выделенные деньги на поддержку Украины практически кончились, и призывают конгресс как можно быстрее одобрить новый пакет помощи.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.