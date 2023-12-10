Тренер Хейн о Ефимовой: по скорости плавания она лучшая в Европе

На пути к финалу Ефимова установила два рекорда Эстонии. В предварительных заплывах 16-летняя Энели преодолела дистанцию за 29,46, что на две сотых секунды лучше ее предыдущего рекорда.

Хорошая тенденция продолжилась и в полуфинале, где Ефимова установила новый рекорд Эстонии - 29,10. Лишь итальянская пловчиха Бенедетта Пилато оказалась быстрее Энели - 28,98.

В финале Ефимова вновь уступила Пилато и заняла второе место. Ефимова преодолела дистанцию за 28,86, уступив итальянке 0,26 секунды.

„Это был не максимум. Энели имела преимущество как на старте, так и на финише. С точки зрения чистой скорости она на данный момент является самой быстрой девушкой в Европе, если не в мире. Мировой рекорд среди юниоров (28,81) определенно достижим“, — сказал Хейн Delfi после финала. „Однако мы очень довольны местом и временем“.

Ефимова, которая в среду стала чемпионкой Европы на дистанции 100 м брассом, в пятницу также участвовала в заплыве на 200 м и заняла седьмое место. Как Хейн оценил выступление своей подопечной?

„Определенно хотелось бы, чтобы она проплыла 200 метров быстрее. Медали на 50 и 100 метров — это здорово, но на данный момент я как тренер еще больше доволен временем. Опять же, в этом отношении был достигнут большой прогресс“, - объяснил Хейн.

До Олимпийских игр в Париже осталось всего полгода. Что нужно сделать и изменить?

„Во всем есть запас. По большому счету, мы воспринимаем Олимпиаду как любые другие соревнования. Конечно, это большая цель для любого спортсмена, но не стоит о ней слишком задумываться. Мы будем продолжать работать и делать все, что в наших силах“, - сказал Хейн.

На следующей неделе Ефимова будет готовиться к чемпионату Эстонии, где она завершит свой сезон. После этого у нее будет 7-10 дней отдыха, после чего работа возобновится.

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